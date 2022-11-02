لجنة للإشراف على «العميد» برئاسة ابن طوق



دبي (الاتحاد)



اعتمد مجلس إدارة نادي النصر، تشكيل لجنة للإشراف على الفريق الأول لكرة القدم، وفريق تحت 21 سنة، برئاسة عبدالله سالم بن طوق، وعضوية سالم ربيع، وعبدالرحمن محمد، ومحمد عتيق ثاني، كما اعتمد المجلس تشكيل لجنة للإشراف على أكاديمية كرة القدم، برئاسة عادل شاكري، وتضم في عضويتها سعيد بوسمرة، ومحمد إسحاق مال الله.

وتأتي خطوة تشكيل اللجنة، في أعقاب استقالة محمد أحمد المري، من منصب رئيس شركة الكرة بالنادي، بجانب الأعضاء حسن سهيل السويدي، ومحمد علي الغيثي، بعد الخسارة الأخيرة لـ «العميد» أمام مضيفه اتحاد كلباء 3-5، في «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين».

وسيكون تغيير الجهاز الفني الحالي للفريق الأول، بقيادة الألماني ثورستن فينك، على رأس أولويات عمل اللجنة، بجانب إعادة ترتيب أوراق الفريق الذي يحتل المركز الـ 12 في الدوري، قبل مباراته المرتقبة مساء الجمعة أمام ضيفه الجزيرة «الخامس»، على «استاد آل مكتوم» ضمن الجولة التاسعة.

على صعيد متصل، وقع النصر وجمعية الإمارات لحماية الطفل اتفاقية تعاون، وذلك في إطار المسؤولية الاجتماعية للنادي، وحرصه على توفير البيئة الملائمة والآمنة للأطفال لممارسة النشاط الرياضي، والالتزام بتطبيق قانون وديمة لحقوق الطفل، وأفضل الممارسات ذات الصلة.

‫جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر النادي، بحضور الدكتور أحمد المطوع عضو مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية ممثلاً لمجلس إدارة نادي النصر، وأحمد الجناحي المدير التنفيذي لشركة النصر للألعاب الرياضية، وتوفيق الزهروني المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم، والمستشار فيصل محمد الشمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل، وموزة الشومي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لحماية الطفل.