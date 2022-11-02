«مونديال الشركات» ينطلق في دبي



دبي (الاتحاد)



تنطلق مساء الجمعة المقبل منافسات «النسخة الرابعة»، من بطولة العالم كرة القدم للشركات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات «فيفكو»، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتستضيف دبي منافساتها للعام الثاني على التوالي، وتقام على مدار 3 أيام، في ملاعب مدينة دبي الرياضية وتختتم 6 نوفمبر.

ويشارك في البطولة التي تقام بنظام الخماسيات، 16 فريقاً من مختلف قارات العالم، بواقع 3 فرق من الإمارات وفريقين من موناكو، وبنجلاديش، وسويسرا، والهند، ولبنان، ومالي، ونيجيريا، والسعودية وتونس وفريقين من عُمان، والكونغو، وتقسم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات.

وتأهلت الفرق المشاركة في البطولة، من خلال التصفيات التي أقيمت في كل دولة بين الشركات، وأقيمت النسخ السابقة في دبي عام 2021، وفاز بها إيران، وموناكو بفرنسا عام 2019 وفاز فها إيران أيضاً، وفي مونتريال بكندا عام 2018 وفاز بها المكسيك.

وتستضيف دبي اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للشركات في فندق شيراتون مول الإمارات، حيث يتواجد أعضاء من 20 دولة في الاجتماع، فيما يكون بقية الأعضاء عبر الاتصال المرئي.

وقال ألبرت زبيلي رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات: إن تنظم النسخة الرابعة لنهائيات بطولة العالم للشركات في دبي، جاء بناءً على طلب أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد بالإجماع، نظراً لما تملكه دبي من منشآت رياضية وبنية تحتية عالية المستوى، تمكنها من استضافة أقوى البطولات العالمية، بالإضافة إلى توفر مرافق التسوق والترفيه وسهولة الوصول إلى دبي، من خلال المطارات وقدرتها على استقبال أعداد كبيرة من الفرق المشاركة، ويتوقع لهذه النسخة من البطولة أن تشهد نجاحاً كبيراً، كما حرص كافة أعضاء الجمعية العمومية على أن تعقد جمعيتها العمومية في دبي.