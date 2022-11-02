منتخب السلة يلتقي السعودية والبحرين استعداداً لـ «الآسيوية»



علي معالي (دبي)



يخوض منتخب كرة السلة للرجال «وديتين» أمام السعودية والبحرين يومي 4 و5 نوفمبر الجاري، بدعوة من الاتحاد السعودي، حيث تستعد الفرق الثلاثة لتصفيات آسيا المقبلة.

وتعتبر المباراتان في غاية الأهمية، ضمن برنامج إعداد «الأبيض» لخوض التصفيات أمام الكويت والعراق وسوريا، والمقرر إقامتها في العاصمة القطرية الدوحة خلال فبراير المقبل، وهي المرحلة النهائية والحاسمة للصعود إلى نهائيات كأس آسيا.

اختار الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني قائمة تضم اللاعبين جاسم محمد، وعمر العامري، ومحمود وسيم، ومحمد محمود، وهزاع عمر، ومحمد توفيق، ومحمد عبداللطيف، وقيس عمر، وحامد عبداللطيف، وأحمد عبداللطيف، وحسن عبدالله، وراشد سالم، ومامادو، وراشد أيمن.

يترأس البعثة علي الأميري عضو مجلس إدارة الاتحاد، وراشد عبدالله مدير المنتخبات، عبدالله مدني إدارياً، وسالم عتيق وجاسم عبدالرضا مدربين مساعدين، ورامي هلال أخصائياً.

أكد راشد عبدالله أهمية المباراتين، وقال: نلعب مع منتخبين كبيرين على مستوى الخليج والعرب، وبالتالي فإن الاستفادة كبيرة، خاصة أن الجميع سواء منتخبنا أو الشقيقان السعودي والبحريني نستعد لمرحلة مهمة من التصفيات، ويخوض «الأخضر» و«الأحمر» التصفيات خلال الشهر الجاري، بينما منتخبنا في فبراير 2023.

وأضاف: هناك خطة خاصة بتجمع المنتخب كل شهر، وجاءت الدعوة لتتوافق مع توجهنا الحالي، ونلعب مباراتنا الأولى مع البحرين 4 نوفمبر ومع السعودية 5 من الشهر نفسه، على أن تعود البعثة في اليوم التالي، لينضم اللاعبون إلى أنديتهم لاستكمال مباريات الدوري المحلي.