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الرياضي

«شرطة الشارقة» إلى الدور الثاني في «المؤسسات الحكومية»

«شرطة الشارقة» إلى الدور الثاني في «المؤسسات الحكومية»
2 نوفمبر 2022 14:30

 
الشارقة (الاتحاد)

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تأهل فريق «القيادة العامة لشرطة الشارقة» إلى الدور الثاني من بطولة المؤسسات والهيئات الحكومية بالشارقة، في نسختها الرابعة والعشرين التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بالتعاون مع نادي الثقة للمعاقين، بإشراف مجلس الشارقة الرياضي.
وحقق القيادة العامة لشرطة الشارقة فوزاً عريضاً على دائرة الشؤون الإسلامية 7-صفر، أحرزها عبيد راشد وعدنان راشد «هدفين» لكل منهما، وعيسى أحمد وناصر بن حديد وعثمان محمد، وهو الفوز الثاني للفريق الذي يحتل بها صدارة المجموعة الأولى، ويضمن التأهل إلى الدور الثاني من دون انتظار للجولة الأخيرة.
وخطف التخطيط والمساحة تعادلاً مثيراً أمام مجلس الشارقة للتعليم 2-2، سجل للتعليم أدهم وليد وأحمد حسام، بينما أحرز للتخطيط عيسى حسن وسفيان همام، ويسعى الفريقان للفوز في الجولة الثالثة للمنافسة على بطاقة التأهل الثانية خلف الشرطة.
من جانبه، أشاد أحمد سالم حمد المظلوم أمين السر العام لنادي موظفي حكومة الشارقة، بالمستوى الفني والمنافسة القوية بين الفرق المشاركة، مؤكداً أن مثل هذه البطولات تزيد من الترابط والتواصل بين موظفي حكومة الشارقة، مشيراً إلى أن إدارة نادي موظفي حكومة الشارقة سعت لتوفير كافة سبل النجاح لتحقق النسخة الرابعة والعشرون نجاحاً غير مسبوق، متمنياً التوفيق للفرق المتأهلة إلى الدور الثاني.

الشارقة
مجلس الشارقة الرياضي
القيادة العامة لشرطة الشارقة
بطولة المؤسسات الحكومية
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