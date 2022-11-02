«أوفياء البرتقالي».. بصمة بارزة في «الثامنة»



رضا سليم (دبي)



خطفت جماهير «البرتقالي» الأضواء في «الجولة الثامنة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، ليس فقط لاحتفالهم بفوز فريقهم للمرة الرابعة هذا الموسم، والذي جاء على حساب البطائح، ورفع رصيده إلى 14 نقطة، والدخول مع الكبار في صراع المراكز الأولى، بل أيضاً لأن الحضور الجماهيري في المدرجات كان كبيراً، بجانب تفاعل الجمهور مع الفعاليات المصاحبة للمباراة من «الفيديو جيم» ومهارات كرة القدم والسباقات المختلفة، وشارك فيها عدد كبير من مختلف الجنسيات، بجانب حضور العائلات والأطفال وكبار السن، وحولوا المدرجات إلى مهرجان كبير وتشجيع لم يتوقف طوال 90 دقيقة.

وارتدى أغلب الجمهور قمصان «البرتقالي» في المدرجات، وهو ما رسم لوحة فنية رائعة، بل حفزوا فريقهم من أجل العودة والفوز باللقاء، عندما تقدم البطائح بهدف، إلا أن «البركان» عاد بـ«ريمونتادا»، وسجل هدفين وخطف نقاط المباراة، ورفع الجمهور لافتات متعددة أبرزها اللوحة الكبيرة على جدران المدرجات داخل الملعب «المجد يصنعه الشجعان» وأيضاً «معاك يالبرتقالي» و«أوفياء البرتقالي».

وكانت الصورة الأبرز التي حملها أحد المشجعين لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وكتب عليها «شكراً سلطان القلوب»، كما حمل عدد من الجماهير صوراً للاعبين، خاصة وليد أزارو وفراس بالعربي ومبونجو، حيث سجل الثلاثي 9 أهداف للفريق حتى الآن.

كما حضر المباراة الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي نائب رئيس النادي، والذي حرص على التوجه لغرفة الملابس والاجتماع سريعاً مع اللاعبين قبل المباراة، وطالبهم بتحقيق الفوز لإسعاد الجماهير الغفيرة في المدرجات.