«الريشة» يشارك في «غرب آسيا» و«عربية الكويت»



دبي (الاتحاد)



اعتمد اتحاد الريشة الطائرة الوفد المشارك في بطولة غرب آسيا التي تقام في الكويت من 4 إلى 8 نوفمبر الجاري، برئاسة ناصر المري الأمين العام للاتحاد، ومنى السهلاوي رئيس لجنة الاستثمار مشرفاً إدارياً، بجانب الجهاز الفني الذي يضم المدربين محمود طيفور وسامر حمزة وسهاد عويس، واللاعبين حامد المزروعي، وعبدالعزيز يحيى، ومحمد سالم المزروعي، ومحمد خلفان المزروعي، ومن الإناث غدير الطاهري، وفرح إبراهيم، وهند سعيد، ومريم الحامد.

ويضم الوفد المشارك في البطولة العربية بالكويت من 8 إلى 12 نوفمبر الجاري، سالم المزروعي رئيساً للوفد، وحسين الأميري مشرفاً إدارياً، واللاعبين محمد سيف المزروعي وناصر الصايغ ومن الإناث غاية المهيري وسميرة البلوشي.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة نورة الجسمي، وحضور سالم المزروعي، وناصر المري، وحسين الأميري، ومحمد النقبي، ومنى السهلاوي، وسارة الصايغ، وفاطمة إبراهيم، وناقش عدداً من البنود المهمة المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها الاطلاع على تقارير اللجان الفنية والمنتخبات والفعاليات والاتصال والتسويق والاستثمار، إضافة إلى الموقف المالي للاتحاد.

ووافق الاتحاد على استضافة بطولة الخليج الأولى للسيدات، بالتعاون مع مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، من 23 إلى 25 ديسمبر المقبل، بمشاركة الإمارات والسعودية والبحرين والكويت وعُمان.

واعتمد مجلس الإدارة دليل الإجراءات والسياسات للجنة الاتصال والتسويق الخاص بتداول المحتوى الإعلامي والهوية البصرية للاتحاد في وسائل الإعلام، واتفق المجلس على البدء في مشروع تقييم الأكاديميات الرياضية واستحداث نظام تسجيل وتصنيف الفعاليات وكذلك تصنيف اللاعبين والعمل بأجندة موحدة تشمل كافة الفعاليات الرياضية، بالتنسيق مع المجالس الرياضية في الدولة والأكاديميات والأندية الرياضية.

واعتمد المجلس لائحة منح بدلات السفر الخاصة بالأعضاء والجهاز الفني والإداري واللاعبين، في ضوء اللائحة المالية الصادرة عن الهيئة العامة للرياضة.