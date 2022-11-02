297 جواداً في مهرجان الشارقة للجواد العربي



الشارقة (الاتحاد)



ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، مساء غد «الخميس»، مهرجان الشارقة للجواد العربي - الإنتاج المحلي- بنسخته التاسعة عشرة، بالتعاون مع المنظمة الأوروبية للخيول العربية «إيكاهو»، وجمعية الإمارات للخيول العربية، وبرعاية مجلس الشارقة الرياضي، مربط البداير، مربط دبي، مستشفى الشارقة للخيول، وقناة الشارقة الرياضية.

ويشارك في المهرجان الذي يقام بالصالة المغطاة للنادي 292 جواداً من خيول الإنتاج المحلي للإمارات، من مختلف مرابط وأندية وإسطبلات الدولة.

وتبدأ فعاليات اليوم الأول الساعة الثالثة ظهراً، بالشوط الأول، شوط المهرات بعمر سنة واحدة المكون من فئتين «أ، ب»، يليه الشوط الثاني للمهرات بعمر سنتين وينقسم هذا الشوط أيضاً إلى فئتين «أ، ب».

وتبدأ عروض اليوم الثاني الجمعة بالشوط الثالث وهو مخصص للمهرات بعمر ثلاث سنوات من فئتين «أ، ب»، والشوط الرابع للأفراس بعمر 4 حتى 5 سنوات، يليه الشوط الخامس للأفراس بعمر 6-7 سنوات، ثم الشوط السادس للأفراس بعمر 8 سنوات فأكبر.

وتنطلق عروض اليوم الثالث «السبت»، في الساعة الثالثة ظهراً بأشواط فئات الذكور، حيث خصص الشوط السابع للأمهار عمر سنة واحدة وتم تقسيمه إلى فئتين «أ، ب»، يليه الشوط الثامن للأمهار بعمر سنيتن، ثم الشوط التاسع المخصص للأمهار عمر 3 سنوات.

وتبدأ فعاليات اليوم الختامي «الأحد»، بالشوط العاشر للفحول من 4 حتى 6 سنوات، يليه الشوط الحادي عشر للفحول بعمر 6-7 سنوات، وتختتم الأشواط التأهيلية بالشوط الثاني عشر، وهو للفحول عمر 8 سنوات وما فوق.

وتختتم العروض بأشواط البطولات للإنتاج المحلي، وهي ستة أشواط تبدأ ببطولة المهرات بعمر سنة، ثم بطولة المهرات، تليها بطولة الأفراس، وبعد ذلك الأمهار بعمر سنة، وبطولة الأمهار، وتختتم البطولات ببطولة الفحول.