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كلوب يختار «الإصلاح» وليس «الرحيل»

كلوب يختار «الإصلاح» وليس «الرحيل»
2 نوفمبر 2022 11:37

 
برلين (د ب أ)


لا يعتزم الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، الاستقالة من منصبه رغم الموسم الصعب الذي يعيشه فريقه في الوقت الحالي، بحسب ما أكد وكيل أعماله.

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وسجل ليفربول بداية باهتة لموسم الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتل المركز التاسع بفارق 15 نقطة عن أرسنال المتصدر، وثماني نقاط عن المربع الذهبي المؤهل لدوري الأبطال.
وقال مارك كوسيسكه، وكيل أعمال كلوب لشبكة «سكاي تي في»، إن موكله لم يجدد عقده في وقت سابق من العام الجاري مع ليفربول حتى عام 2026، من فراغ.
وأضاف: «يورجن يتمتع بدعم المسؤولين عن النادي، وهو على تواصل دائم معهم، هو يحب النادي، وفريقه والجماهير، ومصمم على مواصلة الإصلاح في ليفربول والوصول به إلى نهاية ناجحة».
وأوضح كوسيسكه: «الواقع المتعلق بإمكانية وجود مشاكل هذا الموسم بسبب الموسم الماضي المكثف، تم أخذه في الحسبان من قبل ملاك النادي».
 

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
ليفربول
يورجن كلوب
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