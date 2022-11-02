كأس الوثبة ستاليونز في ضيافة «والوني جلين»



أبوظبي (الاتحاد)



يستضيف مضمار والوني جلين في بلجيكا عصر غد «الخميس»، فعاليات كأس الوثبة ستاليونز المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 2100 متر، تحت مظلة النسخة الـ 14 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

ويأتي تنظيم المهرجان، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والذي يسهم في تطوير صناعة سباقات الخيول في العالم، ودعم مساعي الحفاظ على سلالات الخيول العربية الأصيلة، وتشجيع المربين على الاهتمام والرعاية لها في مختلف القارات.

ويجتمع للسبق البالغ جائزته 5 آلاف يورو، 8 خيول في سن ثلاث سنوات فما فوق، ويدفع المالك والمدرب الهولندي يوهان فرستربين بثلاثة خيول قوية، يتصدرها «باهي دا»، بقيادة كريستوف ديهنس، و«تيكس دا»، بقيادة كوين كليجمانس، و«برلين دا» بقيادة راني ستيسنس.

وينافس على اللقب «دانزيش» لجيرني ثا وام، بإشراف جيلي جيرني، وقيادة جينيت مرلين، و«لا مي كي» لسعيد جداري، وبإشراف نفس المالك، وقيادة ستيفان برو، و«بورسيني» لبيتر ديكرس، وبإشراف نفس المالك، وقيادة الفارسة آنا فان دي تروست، و«عمار ابن انجالا» لانكي ويلنس، وبإشراف نفس المالك، وقيادة لي دوبليند، و«فيتالي» لجانا كرايج، بإشراف نفس المالك وقيادة ستيف هيلين.

ويدعم ويرعى المهرجان دائرة الثقافة والسياحة، ومجلس أبوظبي الرياضي، والأرشيف والمكتبة الوطنية الشريك الرئيسي، واتصالات الشريك الرسمي، والوطنية للأعلاف الشريك الاستراتيجي، وطيران الإمارات الناقل الرسمي، ويرعى أيضاً المسعود نيسان، وأريج الأميرات، وعمير بن يوسف للسفريات، وقناة ياس، والاتحاد النسائي العام، والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، وشركة فيولا، ونادي أبوظبي للفروسية، وجمعية الإمارات للخيول العربية الأصيلة.