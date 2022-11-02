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بن شرقي والشامسي وبوجنار نجوم «سبورت فور أوول»

بن شرقي والشامسي وبوجنار نجوم «سبورت فور أوول»
2 نوفمبر 2022 12:00

دبي (الاتحاد)

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نال أشرف بن شرقي، جناح الجزيرة، إعجاب خبراء استفتاء «سبورت فور أوول»، بعد مساهمته في مواصلة «فخر أبوظبي» صراع المنافسة بـ «دوري أدنوك للمحترفين»، بتسجيله «ثنائية» في مرمى الوصل منحت الفريق 3 نقاط غالية، وضعته في المركز الخامس، على بُعد نقطتين من الشارقة والوحدة وشباب الأهلي «المتصدرين»، حاصداً 17 بطاقة ترشيح من أصل 20، بنسبة 34%.
حصل جواو بيدرو مهاجم الوحدة على أعلى الأصوات من الجماهير «384 من 621 صوت» بنسبة 37%، إلا أن عدم حصول بيدرو على أي صوت من الخبراء وتصويت 40 من المتابعين لبن شرقي بنسبة 4%، ليصل إلى نسبة إجمالية 38%، حسم بها كأس «سبورت فور أوول» لنجومية «الجولة الثامنة».
وذهبت جائزة أفضل حارس في الجولة إلى محمد الشامسي، حارس الوحدة بنسبة إجمالية 48.7%، رُغم حصول حسن حمزة حارس شباب الأهلي على 12 بطاقة ترشيح من الخبراء بنسبة 24%، بينما حصد الشامسي «8 من 20» بنسبة 16%، إلا أن جمهور المنصة منح الشامسي القفاز الذهبي بـ «338 صوتاً من 621»، بنسبة 32.7% مقابل 105 أصوات لحمزة بنسبة 10%.
وحازت صافرة الحكم الدولي المجري توماس بوجنار الذي أدار قمة الشارقة والوحدة على جائزة الأفضل بنسبة 75%.
يذكر أن استفتاء شبكة «سبورت فور أوول»، يقتصر على مباريات مسابقة الدوري فقط، وتعتمد آلية التصويت في جوائز الشبكة على تقسيم نسبة 40% للجنة من 20 خبيراً من المحللين والإعلاميين والنقاد الرياضيين، في حين يتم تخصيص نسبة 60% للاستفتاء الجماهيري لمتابعي وجمهور الشبكة.

دوري أدنوك للمحترفين
الجزيرة
الوحدة
محمد الشامسي
الشارقة
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