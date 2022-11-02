ديوكوفيتش على طريق «الماسترز 39»



باريس (أ ف ب)

بلغ الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف سابعاً عالمياً، الدور ثمن النهائي من دورة باريس-بيرسي للماسترز في التنس، بفوزه على الأميركي ماكسيم كريسي 7-6,6-4.

ويلعب حامل اللقب ست مرات في العاصمة الفرنسية تالياً، مع الروسي كارن خاتشانوف الفائز على السويسري مارك-أندريا هوسلر 6-3,4-6,6-4.

ويسعى المتوج بـ21 لقباً كبيراً لرفع الكأس الرابعة هذا العام والثانية في الماسترز بعد دورة روما.

ويملك المصنف أول عالمياً سابقاً الرقم القياسي في ألقاب دورات الماسترز «38»، بفارق اثنين عن الإسباني رافايل نادال الذي يخوص أيضاً المنافسات في باريس-بيرسي.

وعانى ديوكوفيتش في أول مواجهة له أمام الأميركي المصنف 34 عالمياً الذي يملك إرسالاً قوياً وسريعاً، ونجح كل لاعب في المحافظة على شوط إرساله في المجموعة الأولى، قبل أن يهيمن الصربي على شوط كسر التعادل.

وحافظ كل لاعب أيضاً على إرساله في الثانية إلى حين تمكن «دجوكر» من كسر الجمود في التاسع، قبل أن يحسم الأمور لمصلحته في العاشر.

قال ديوكوفيتش بعد الفوز: القول إن إرساله قوي لا يوفي حقه، بإمكاني القول إني لم أواجه لاعباً يرسل على هذا النحو عند الإرسال الثاني، كان من الأسهل بالنسبة لي أن أرد كرة الإرسال الأول من الثاني.

وأضاف: ولكن من الجميل أن نرى لاعباً يلعب «سيرف أند فولي»، حيث يتقدم اللاعب إلى الشبكة مباشرة بعد أن يرسل، يذكرنا بالثمانينات.

ارتكب الصربي 5 أخطاء مباشرة فقط في المباراة، مقابل 22 لخصمه، علماً أن الأميركي سدد 36 ضربة ناجحة مقابل 19 لنوفاك.

حقق ديوكوفيتش اللقب في باريس أعوام 2009,2013,2014,2015,2019 و2021.