الوصل يخوض تحدياً خاصاً في «زعبيل»

مراد المصري (دبي)

يتطلع الوصل إلى حصد الفوز في ملعبه في زعبيل، رغم أن المهمة لن تكون سهلة أمام عجمان في «الجولة التاسعة» من «دوري أدنوك للمحترفين»، بحسب ما تشير إليه الأرقام والإحصائيات التي يأمل «الإمبراطور» بقهرها بالإرادة وسلاح الحضور الجماهيري الكبير له هذا الموسم.

ولم يعرف الوصل الفوز إلا مرة واحدة فقط من أصل أربع مباريات خاضها على أرضه هذا الموسم في الدوري، بعد التفوق على الظفرة، فيما تعادل مع الوحدة ودبا واتحاد كلباء، فيما سيكون الضيف «البركان» الذي حقق الفوز في ثلاث من آخر ست مباريات خاضها في ملعب زعبيل، مقابل تعادلين وفوز واحد فقط للوصل، كما أن «البرتقالي» لم يعرف الخسارة في آخر خمس مباريات بالدوري محققاً أربعة انتصارات وتعادل، ويسعى للوصول إلى المباراة السادسة على التوالي من دون خسارة ليعادل أفضل أرقامه التي سبق أن حققها في موسم 2017 - 2018.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني خوان بيتزي، على مراجعة الأخطاء التي وقع بها الفريق في الخسارة الأخيرة أمام الجزيرة، من خلال التركيز بشكل فردي مع اللاعبين، والعمل على الصعيد التكتيكي مع المجموعة، من أجل وضع الحلول التي جعلت «الأصفر» يخسر أربع نقاط في مباراتين متتاليتين، بعد الانطلاقة القوية التي تصدر خلالها المسابقة من دون أي خسارة وقتها.