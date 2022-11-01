«الانضباط» تعاقب البطائح ودبا بـ«مليون درهم»

دبي (الاتحاد)

ناقشت لجنة الانضباط في اجتماعها، برئاسة المستشار سعيد الحوطي، الإحالة الواردة لها أصولًا من لجنة أوضاع وانتقالات اللاعبين ضد المشكو في حقه نادي البطائح، والمتعلقة بتسجيل النادي لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، وقررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي البطائح بغرامه مالية قدرها 500 ألف درهم مع إلزامه بسداد الرسوم، وتنحى المستشار حمدان الزيودي نائب رئيس اللجنة عن نظر الإحالة الواردة للجنة الانضباط أصولًا من ذات اللجنة ضد المشكو في حقه نادي دبا، والمتعلقة بتسجيله لاعبين دون السن القانوني «قُصّر» بمستندات غير صحيحة، حيثُ قررت اللجنة قبول الشكوى شكلًا، وفي الموضوع بمعاقبة المشكو في حقه نادي دبا بغرامة مالية قدرها 500 ألف درهم وإلزامه بسداد الرسوم.

وعاقبت لجنة الانضباط نادي العين بمبلغ وقدره 20 ألف درهم، بسبب قيام جماهيره بإلقاء عبوات السوائل لأرض الملعب في مباراته أمام نادي شباب الأهلي في مسابقة دوري أدنوك للمحترفين.

وفي مسابقة دوري الدرجة الثانية، قررت اللجنة تغريم فريق ليوا بمبلغ ألفي درهم، لتأخر بداية مباراته أمام فريق الهلال يونايتد لمدة سبع دقائق، لعدم وجود مسعف، بينما قررت اللجنة شطب جميع نتائج فريق سبورتي إف سي في مسابقة دوري الدرجة الثالثة للموسم الرياضي 2022-2023، بسبب تخلفه عن حضور مباراتين من دون تقديم عذر مقبول.

وقررت اللجنة إيقاف لاعب شباب الأهلي عبدالعزيز محمد عبدالبلوشي مباراة واحدة وتغريمه خمسة وعشرين ألف درهم، بسبب التصرف غير اللائق مع لاعب الفريق المنافس، في مباراة فريقه أمام نادي العين في الجولة الماضية من مسابقة دوري المحترفين تحت 21 عامًا، كما اتخذت اللجنة العقوبة والغرامة المالية ذاتهما على لاعب نادي الوحدة إسماعيل عمر سلطان الزعابي، بسبب اعتدائه على لاعب الفريق المنافس بدون كرة، في المباراة التي جمعت فريقه مع نادي الشارقة في ذات المسابقة.