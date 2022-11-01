العويس: «الزعيم» قادر على التعافي من «الكبوة المؤقتة» سريعاً

معتز الشامي (دبي)

جددت شركة الكرة بنادي العين، الثقة في الجهاز الفني بقيادة سيرجي ريبروف، وجميع عناصر الفريق، مؤكدة حرصها على تهيئة الأسباب لتحقيق أهداف النادي المرجوة خلال مشوار الفريق بمختلف المسابقات في الموسم الكروي الحالي.

وأصدرت شركة الكرة بياناً جاء فيه: «تثمن شركة نادي العين لكرة القدم، المساندة الجماهيرية القوية، والمبادرات التشجيعية، التي ظلت تمثل الحافز المهم والدافع الكبير لكل منتمٍ إلى منظومة الفريق، اتساقاً مع قيم النادي المؤسسية وتجسيداً لروح العائلة الواحدة وإعلاء الروح الرياضية على نحو يبعث على الفخر والاعتزاز، حتى أصبح جمهور العين علامة فارقة ورقماً صعباً في كل الميادين ونموذجاً يحتذى على الصعيدين المحلي والقاري».

وتتابع شركة الكرة بشكل مستمر تفاصيل ما يحدث داخل الفريق، كما أنها تعقد اجتماعات دورية أسبوعية مع الجهاز الفني، سواء عند الفوز أو تراجع النتائج، وهو النهج الذي تتبعه الشركة بالتواجد بشكل قريب ومباشر مع الفريق وأفراد الجهازين الفني والإداري بشكل مستمر.

وتشير المتابعات إلى أن الجهازين الفني والإداري بالتنسيق مع الشركة، سيتولون ملف تقييم الأجانب، على أن يتم اتخاذ قرار بتبديل بعض عناصر في التشكيلة، خلال فترة الانتقالات الشتوية يناير المقبل، حال لم تترك كل الفرص التي منحت لبعض الأسماء، أي بصمة يمكنها لفت أنظار الجهازين الفني والإداري، على أن يتم التدخل بالتنسيق مع الشركة، سواء بإعارة بعض الأسماء أو استبدالها.

وتعاقد العين مطلع الموسم الجاري مع المغربي مهدي مبارك، والأوكراني يارمولينكو، والأرجنتيني بالاسيوس، لينضموا لكتيبة اللاعبين الأجانب، فيما تعرض الكولومبي أربوليدا لإصابة في وتر إكيليس ما أنهى موسمه مع الفريق، وبالتالي بات العين مطالباً ببحث الخيارات المتاحة للفترة المقبلة، في يناير المقبل، وربما يتم استبدال لاعب أو اثنين، فيما تعاقد العين مع الغاني سمابسون أجيابونك لفريق تحت 20 سنة، في صفقة انتقال حر، ليكمل تشكيلة اللاعبين الأجانب في فريق تحت 21 سنة، حيث يمكن الاستفادة من قدراته مع الفريق الأول مستقبلاً.

من جانبه، أكد ماجد العويس، عضو شركة الكرة، أن تعثر الزعيم مؤخراً، يعتبر «كبوة» جواد، مؤقتة، حيث يمتلك الفريق القدرة على العودة بقوة، واستعادة مسار الانتصارات، خاصة أن كل الفرص متساوية بين 8 أندية في ترتيب الدوري بالفعل.

وأضاف: «العين يبتعد في المركز الثامن، والفارق بينه وبين المتصدر 3 نقاط فقط، ما يعني أن الفرصة كبيرة ومتاحة، والفريق يحتاج للدعم والمساندة من الجميع، خصوصاً جماهير الأمة العيناوية التي تقوم بدور كبير في الأوقات الصعبة مثل ما مر على الفريق مؤخراً، فالدوري لا يزال في الملعب، والمنافسة قائمة بين 8 فرق تسعى للقب».

وعن أسباب ما حدث ولماذا التراجع في ظل توفير كل طلبات الجهاز الفني، وأيضاً موقف الإدارة من التغييرات الفنية أو بين صفوف اللاعبين قال: «المجموعة الحالية هي التي حصدت الثنائية، ونحن نبني للمستقبل، والثقة كبيرة في الجهاز الفني واللاعبين، لذلك جددنا الثقة القائمة بالفعل في الجهاز واللاعبين، وسيتم تأجيل الحديث عن أي تغييرات في الصفوف، لحين فتح باب القيد الشتوي، الذي ربما يشهد بعض تغييرات محدود على حسب احتياجات الجهاز الفني ورؤيته وفق التقرير الذي سيتم رفعه للإدارة».

وتابع: «نحن متواجدون بشكل مستمر مع الفريق والجهازين الفني والإداري، والاجتماعات مستمرة بيننا، عقب المباريات، أياً كانت النتائج، وفي مثل تلك الأوقات، يكون توفير الدعم والمساندة هو الأهم، لأن الفريق يمتلك مقومات العودة السريعة لفلك المنافسة على اللقب».