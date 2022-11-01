الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

صراع ثلاثي على صدارة هدافي «البركان»

صراع ثلاثي على صدارة هدافي «البركان»
2 نوفمبر 2022 02:05

رضا سليم (دبي)

أخبار ذات صلة
«أوفياء البرتقالي».. بصمة بارزة في «الثامنة»
لجنة للإشراف على «العميد» برئاسة ابن طوق

دخل ثلاثي عجمان، صراع صدارة الهدافين في الفريق، بعدما تساوى المغربي وليد أزارو، والتونسي فراس بالعربي مع الكونغولي بريستيج مبونجو في رصيد الأهداف، حيث سجل أزارو وفراس في مرمى البطائح ضمن الجولة الثامنة للدوري، وهو الصراع الذي يكشف القوة الهجومية لـ«البرتقالي»، حيث سجل 3 لاعبين 9 أهداف من أصل 11 هدفاً، بجانب هدف سجله البحريني علي مدن في أول مباراة بمرمى العين وهدف عصام فايز اللاعب المقيم في مرمى الجزيرة في الجولة الماضية، ويبقى عجمان من الفرق التي لم يسجل لها أي لاعب مواطن حتى الآن.
ويعد الصراع على صدارة الهدافين حافزاً للاعبين الثلاثة الذين يقدمون مستويات جيدة مع الفريق في ظل حالة الانسجام بين منطقة الوسط والهجوم والتحركات الصحيحة على الأطراف، والدور الذي يقوم به بريستيج من الناحية اليسرى، وأيضاً تحركات علي مدن لخلخلة دفاع الفريق المنافس، ورغم أن طريقة اللعب تعتمد على أزارو في الهجوم، إلا أن المساندة الثلاثية وراء قوة هجوم الفريق.
ويأتي فوز «البركان» على البطائح ليقفز الفريق في جدول الترتيب، ويصل للمركز السادس برصيد 14 نقطة متساوياً مع الجزيرة الخامس، الذي يسبقه في الترتيب، ولا يبتعد عن الصدارة سوى بنقطتين فقط، وحصد الفريق حتى الآن 4 انتصارات وتعادلين، وتبقى كلمة السر في ثبات التشكيلة التي وضعها الصربي جوران مدرب الفريق الذي دائماً ما يلجأ إلى التغييرات لظروف اضطرارية، كما أن أداء الفريق يتحسن من مباراة لأخرى في ظل المساندة الجماهيرية في كل المباريات.

عجمان
وليد أزارو
دوري أدنوك للمحترفين
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©