صراع ثلاثي على صدارة هدافي «البركان»

رضا سليم (دبي)

دخل ثلاثي عجمان، صراع صدارة الهدافين في الفريق، بعدما تساوى المغربي وليد أزارو، والتونسي فراس بالعربي مع الكونغولي بريستيج مبونجو في رصيد الأهداف، حيث سجل أزارو وفراس في مرمى البطائح ضمن الجولة الثامنة للدوري، وهو الصراع الذي يكشف القوة الهجومية لـ«البرتقالي»، حيث سجل 3 لاعبين 9 أهداف من أصل 11 هدفاً، بجانب هدف سجله البحريني علي مدن في أول مباراة بمرمى العين وهدف عصام فايز اللاعب المقيم في مرمى الجزيرة في الجولة الماضية، ويبقى عجمان من الفرق التي لم يسجل لها أي لاعب مواطن حتى الآن.

ويعد الصراع على صدارة الهدافين حافزاً للاعبين الثلاثة الذين يقدمون مستويات جيدة مع الفريق في ظل حالة الانسجام بين منطقة الوسط والهجوم والتحركات الصحيحة على الأطراف، والدور الذي يقوم به بريستيج من الناحية اليسرى، وأيضاً تحركات علي مدن لخلخلة دفاع الفريق المنافس، ورغم أن طريقة اللعب تعتمد على أزارو في الهجوم، إلا أن المساندة الثلاثية وراء قوة هجوم الفريق.

ويأتي فوز «البركان» على البطائح ليقفز الفريق في جدول الترتيب، ويصل للمركز السادس برصيد 14 نقطة متساوياً مع الجزيرة الخامس، الذي يسبقه في الترتيب، ولا يبتعد عن الصدارة سوى بنقطتين فقط، وحصد الفريق حتى الآن 4 انتصارات وتعادلين، وتبقى كلمة السر في ثبات التشكيلة التي وضعها الصربي جوران مدرب الفريق الذي دائماً ما يلجأ إلى التغييرات لظروف اضطرارية، كما أن أداء الفريق يتحسن من مباراة لأخرى في ظل المساندة الجماهيرية في كل المباريات.