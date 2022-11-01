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الرياضي

«أقل رصيد في الصدارة» يعيد ذكرى 16 عاماً

«أقل رصيد في الصدارة» يعيد ذكرى 16 عاماً
2 نوفمبر 2022 02:05

سلطان آل علي (دبي)

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انتهت مباريات الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وأسفرت نتائجها عن عودة المنافسة إلى مرحلة الصفر، حيث يبدو جدول الترتيب وكأننا في الجولة الأولى، ما يشعل الإثارة والحماس في الملعب والمدرجات.
ويتصدر قمة الترتيب ثلاثة فرق برصيد 16 نقطة، هي الشارقة والوحدة وشباب الأهلي، وهذا هو أقل رصيد للمتصدر بعد 8 جولات في تاريخ الدوري منذ 2006-2007، أي قبل 16 عاماً، حيث كان الوصل والشعب في الصدارة بـ16 نقطة كذلك.
وإذا ما نظرنا إلى مجموع نقاط المتصدرين في عصر الاحتراف، فسنجد أنّ معظم المتصدرين يصلون إلى النقطة 20 على أقل تقدير بنهاية الجولة الثامنة، حيث حدث ذلك في 10 مواسم من أصل 15 موسماً، ويبقى رصيد شباب الأهلي في 2013-2014 هو الأعلى بـ22 نقطة من أصل 24 خلال 8 جولات.
أما عن تقارب النقاط بين المراكز، فيشهد الموسم الحالي رقماً قياسياً، حيث لم يسبق أن كان الفارق بين المركز الأول والثامن 3 نقاط فقط!
وفي المواسم الأخيرة، يتضح من الأرقام أنّ هذا الفارق في تناقص منذ موسم 2015-2016، حيث كان الفارق بين الأول والثامن 12 نقطة، وانخفض إلى11 نقطة في موسمي 2016-2017 و2017-2018، ثم 10 نقاط في موسمي 2018-2019 و2019-2020، وفي موسم 2020-2021 أصبح الفارق 7 نقاط، ثم انخفض إلى 6 نقاط في الموسم الماضي، وحالياً تقلص إلى أدنى المستويات في تاريخ عصر الاحتراف بـ3 نقاط فقط.

دوري أدنوك للمحترفين
الشارقة
الوحدة
شباب الأهلي
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