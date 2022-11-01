التخلف عن أداء المباريات وأزمة الملاعب يلاحقان أندية الهواة

معتصم عبدالله (دبي)

مثل التخلف عن أداء المباريات المعلنة في دوري الدرجتين الثانية والثالثة، والفشل في توفير الملاعب، والتزوير في الفحوص الطبية للاعبين، أبرز السلبيات خلال الموسم الحالي 2022- 2023 للمنافستين، في الوقت الذي طاردت فيه لجنة الانضباط الأندية من خلال عقوبات تبدأ بخسارة نتائج المباريات، والغرامات المالية، وصولاً لشطب جميع النتائج، والحرمان من المشاركة في مسابقات الموسم المقبل 2022- 2023.

ويشهد الموسم الحالي لمسابقات الفريق الأول باتحاد الكرة، مشاركة 17 نادياً في دوري الأولى، و12 فريقاً في دوري الدرجة الثانية، و15 فريقاً في دوري الدرجة الثالثة.

ويتأهل بطل ووصيف مسابقتي دوري الدرجة الأولى والثانية إلى المسابقة الأعلى، فيما يهبط الفريقان الحاصلان على المركزين الأخيرين إلى مسابقة الدرجة الثانية ودوري الدرجة الثالثة على التوالي، في المقابل تتأهل الفرق صاحبة المراكز الأربعة الأولى في دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية، وتطال مقصلة الهبوط من «دوري أدنوك للمحترفين» إلى دوري الأولى صاحبي المركزين الأخيرين في الترتيب.

وكشفت العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط خلال الموسم الحالي، عن شطب نتائج فريقي أتلتيكوا أرابيا في مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية، وحرمان فريق اي جي اف من المشاركة في دوري الثالثة خلال الموسم المقبل 2023- 2024، عقوبة الانسحاب من المسابقة قبل 30 يوماً أو أقل من موعد الانطلاق من دون عذر مقبول.

وتفصيلاً، شملت أبرز العقوبات على أندية الدرجة الثانية الصادرة من الانضباط، خسارة نادي أتلتيكوا ارابيا لمباراته ضد نادي يونايتد بنتيجة 3/ صفر لتخلفه عن حضور المباراة مع تحمله مصاريف الحكام، وخسارة نادي لافال يونايتد لمباراته ضد نادي الهلال يونايتد بنتيجة 3/صفر، لمشاركة لاعب لا يحق له قانوناً المشاركة في المباراة، وفرض غرامة مالية على نادي يونايتد مبلغاً قدره أربعون ألف درهم لمخالفته بروتوكول عمليات المباريات، وذلك لتزويره فحوص عدد أربعة لاعبين ورفعهم على النظام الإلكتروني.

وفرضت الانضباط غرامة مالية 10 آلاف درهم على نادي أتلتيكوا ارابيا لمخالفته لوائح المسابقة والقرارات والتعاميم الصادرة عن الاتحاد ولجانه الدائمة، وذلك لفشله في تزويد الاتحاد بملعب المباراة، ما أدى إلى إلغاء المباراة، قبل أن تقرر لاحقاً شطب جميع نتائج فريق أتلتيكوا أرابيا في مسابقة دوري أندية الدرجة الثانية للموسم الرياضي 2022/2023 لتخلفه عن حضوره مباراتين دون تقديم عذر مقبول.

وعلى صعيد أندية دوري الدرجة الثالثة، شملت عقوبات الانضباط، فرض غرامة مالية على فريق اي جي اف مبلغاً قدره 30 ألف درهم لانسحابه من مسابقة دوري الدرجة الثالثة قبل 30 يوماً أو أقل من موعد انطلاق المسابقة من دون عذر مقبول، وحرمان الفريق من المشاركة في المسابقة للموسم الرياضي 2023/2024.

وقضت قرارات أخرى للجنة، بخسارة نادي سبورتنغ لمباراته ضد نادي الوثبة بنتيجة 3/ صفر وتحمله مصاريف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة، وخسارة نادي سبورتي أف سي لمباراته ضد نادي رويال بنتيجة 3/ صفر وتحمله مصاريف الحكام لتخلفه عن حضور المباراة.