غنتوت يكشف تفاصيل مهرجان «بينك بولو»

غنتوت (الاتحاد)

يعقد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، مؤتمراً صحفياً في الحادية عشرة صباح اليوم بفندق جنة برج السراب في أبوظبي، للكشف عن تفاصيل تنظيم مهرجان «بينك بولو» الخيري السنوي الخامس عشر، وذلك في افتتاح موسم النادي الرياضي، والذي تحدد له السبت المقبل بملاعب النادي برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.

ويتم خلال المؤتمر الكشف عن تفاصيل فعاليات المهرجان الخيري الرياضي المجتمعي الجماهيري والفقرات الترفيهية والصحية والتثقيفية التي يشهدها المهرجان، والهدايا التي رصدت للجماهير والكشف عن برامج وفعاليات النادي لموسمه الرياضي 2022 - 2023.

ووجهت الدعوة إلى عدد من الشخصيات والرعاة والمشاركين في الحدث ووسائل الإعلام المحلية المختلفة، وعدد من اللاعبين البارزين المشاركين، بهدف المشاركة في توعية المجتمع بأهداف المهرجان الوردي التوعوي.