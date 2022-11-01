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الأهلي يعلن غياب كولر والشحات ومعلول قبل مواجهة الداخلية

الأهلي يعلن غياب كولر والشحات ومعلول قبل مواجهة الداخلية
1 نوفمبر 2022 19:33

القاهرة (د ب أ)
أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق الأول بالنادي الأهلي المصري أن السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق غاب عن تدريبات الفريق اليوم، بسبب إصابته بنزلة برد.
وأوضح عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي لناديه، أن ثنائي الفريق حسين الشحات وعلي معلول غابا عن تدريبات الفريق لنفس السبب، مشيراً إلى أن طبيب الفريق أحمد أبو عبلة يتابع حالتهم جميعاً.
وأضاف عبد الحفيظ أن عمرو السولية لاعب وسط الفريق اكتفى بأداء جلسة تأهيل في صالة الألعاب الرياضية على هامش المران الجماعي للفريق.
وتابع أن السولية كان قد خضع لفحص طبي بعد إصابته بشد في العضلة الأمامية، وفضل الجهاز الفني أن يؤدي اللاعب جلسة تدريبات منفردة.
ويختتم الفريق الأحمر اليوم تدريباته استعداداً لمواجهة الداخلية غداً «الأربعاء» في المرحلة الثالثة من منافسات مسابقة الدوري المصري.

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