استقبال حافل لأبطال أولمبياد البولينج من ذوي الإعاقة السمعية



دبي (وام)



وصلت إلى أرض الوطن بعثة منتخب ذوي الإعاقة السمعية، عبر مطار دبي الدولي، عائدة من ماليزيا بعد مشاركتهم في أولمبياد البولينج للصم الذي أُقيم بالعاصمة كوالالمبور خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضي، وحقق المنتخب إنجازاً غير مسبوق، بحصوله على ذهبية «الأساتذة» وبرونزية المجموع، كما حصل المنتخب الإماراتي على المركز السادس في ترتيب المنتخبات المشاركة في الأولمبياد البالغ عددها 22 منتخباً مثلها أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من أبطال وبطلات العالم في رياضة البولينج.

وكان في مقدمة مستقبلي بعثة المنتخب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وجمعة النعيمي عضو مجلس الإدارة؛ تقديراً لما قدّموه من مستوى مشرّف وأداء كبير خلال أولمبياد الصم الـ 24.

وأعرب اللاعب أيمن المقبالي صاحب الميدالية الذهبية عن سعادته بما حققه على المستوى الفردي بتحقيق رقم شخصي جديد، وكذلك على المستوى الجماعي، بحصول المنتخب الوطني على برونزية المجموع والمركز السادس في ترتيب المنتخبات المشاركة.

وأكّد أن ما حققه هو نتاج جهد كبير من الجهاز الفني وزملائه من اللاعبين الذين لولاهم ما وصل للمستوى الحالي، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم وللقيادات الرياضية البارالمبية، مما يجعل جميع أعضاء المنتخب يقدمون كل ما لديهم ليكونوا عند حسن الظن دائماً.

وعبّر ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن سعادته بنجاح أبطال الوطن من ذوي الإعاقة السمعية في رفع اسم وراية الوطن خلال واحد من أهم المحافل الدولية وهو أولمبياد الصمّ والذي جمع نخبة من أبطال العالم استطاع فرسان الإمارات أن يكونوا ندّاً قويّاً بهم وينتزعوا بالجهد والعرق والالتزام مواقعهم أعلى منصات التتويج عن جدارة واستحقاق.