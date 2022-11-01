الأربعاء 2 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

استقبال حافل لأبطال أولمبياد البولينج من ذوي الإعاقة السمعية

استقبال حافل لأبطال أولمبياد البولينج من ذوي الإعاقة السمعية
1 نوفمبر 2022 19:45

 
دبي (وام)


وصلت إلى أرض الوطن بعثة منتخب ذوي الإعاقة السمعية، عبر مطار دبي الدولي، عائدة من ماليزيا بعد مشاركتهم في أولمبياد البولينج للصم الذي أُقيم بالعاصمة كوالالمبور خلال الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الماضي، وحقق المنتخب إنجازاً غير مسبوق، بحصوله على ذهبية «الأساتذة» وبرونزية المجموع، كما حصل المنتخب الإماراتي على المركز السادس في ترتيب المنتخبات المشاركة في الأولمبياد البالغ عددها 22 منتخباً مثلها أكثر من 150 لاعباً ولاعبة من أبطال وبطلات العالم في رياضة البولينج.
وكان في مقدمة مستقبلي بعثة المنتخب ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، وجمعة النعيمي عضو مجلس الإدارة؛ تقديراً لما قدّموه من مستوى مشرّف وأداء كبير خلال أولمبياد الصم الـ 24.
وأعرب اللاعب أيمن المقبالي صاحب الميدالية الذهبية عن سعادته بما حققه على المستوى الفردي بتحقيق رقم شخصي جديد، وكذلك على المستوى الجماعي، بحصول المنتخب الوطني على برونزية المجموع والمركز السادس في ترتيب المنتخبات المشاركة.
وأكّد أن ما حققه هو نتاج جهد كبير من الجهاز الفني وزملائه من اللاعبين الذين لولاهم ما وصل للمستوى الحالي، موجهاً الشكر إلى القيادة الرشيدة على دعمها غير المحدود لأصحاب الهمم وللقيادات الرياضية البارالمبية، مما يجعل جميع أعضاء المنتخب يقدمون كل ما لديهم ليكونوا عند حسن الظن دائماً. 

أخبار ذات صلة
الإمارات تشارك في عمومية الاتحاد العربي لرياضة الفئات الخاصة

وعبّر ذيبان سالم المهيري الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية عن سعادته بنجاح أبطال الوطن من ذوي الإعاقة السمعية في رفع اسم وراية الوطن خلال واحد من أهم المحافل الدولية وهو أولمبياد الصمّ والذي جمع نخبة من أبطال العالم استطاع فرسان الإمارات أن يكونوا ندّاً قويّاً بهم وينتزعوا بالجهد والعرق والالتزام مواقعهم أعلى منصات التتويج عن جدارة واستحقاق.

 

الإعاقة الذهنية
منتخب البولينج
ذيبان المهيري
اللجنة البارالمبية الإماراتية
آخر الأخبار
وزارة الاقتصاد تغلق حسابات ومواقع إلكترونية تروج لسلع ومنتجات مهربة ومغشوشة
الاقتصادي
«الاقتصاد» تنظم منتدى الجيل المستقبلي
اليوم 17:04
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
الرياضي
أمين عام «دولي السباقات البحرية» يزور نادي دبي
اليوم 17:00
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
الرياضي
7 أشواط في السباق الافتتاحي بمضمار ميدان
اليوم 16:54
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
عربي ودولي
السيسي يؤكد دعم مصر لجهود مسيرة التنمية والإصلاح بتونس
اليوم 16:45
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
دنيا
دراسة تكشف كارثة تنتظر الحيتان الزرقاء
اليوم 16:29
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©