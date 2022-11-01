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الرياضي

«الأبيض» يعبر «الماتادور» في «شاطئية القارات»

«الأبيض» يعبر «الماتادور» في «شاطئية القارات»
1 نوفمبر 2022 18:43


رضا سليم (دبي)

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نجح منتخبنا الوطني في تحقيق الفوز على إسبانيا بنتيجة 4-3 في افتتاح مبارياتهما بالمجموعة الأولى ضمن النسخة الحادية عشرة من «كأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية» التي ينظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش بمنطقة أم سقيم، ويلتقي منتخبنا يوم غد مع السعودية الذي يشارك للمرة الأولى في قمة خليجية، فيما يلتقي البرازيل مع إسبانيا في نفس المجموعة.
حضر الافتتاح محمد بن هزام الظاهري أمين عام اتحاد الكرة وسعيد حارب أمين عام مجلس دبي الرياضي وناصر أمان آل رحمة مساعد الأمين العام المجلس وعلي عمر رئيس اللجنة المنظمة للبطولة وأحمد سالم نائب رئيس اللجنة المنظمة وعدد من الشخصيات الرياضية.
أما عن تفاصيل مباراة منتخبنا فقد بدأت بتقدم «الأبيض» عن طريق أحمد بشر من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية وبعدها تعادل إسبانيا عن طريق أوليفير من تسديدة قوية، ويعود راشد حسن للتقدم لمنتخبنا بالهدف الثاني في منتصف الشوط الأول ثم التعادل 2-2 عن طريق كازانو وفي الشوط الثاني يسجل خوسيه ارياس في مرماه إلى أن زميله ديفيد عدل النتيجة 3-3، وفي الشوط الثالث يسجل محمد البحري حارس منتخبنا هدف التقدم من جديد بتسديدة نارية ويرفع النتيجة إلى 4-3 وينجح المنتخب في الحفاظ على النتيجة حتى النهاية.
كان اليابان قد افتتح مباريات المجموعة الثانية بالفوز على أميركا بنتيجة 3-1، ويلتقي أحفاد الساموراي مع الباراجواي في الجولة الثانية فيما يلتقي إيران مع أميركا في ختام مباريات الجولة الثانية.
من ناحية أخرى، التقطت قادة المنتخبات المشاركة في البطولة صورة جماعية من أعلى برج ذا فيو النخلة الذي يبرز جزيرة النخلة بأكملها والذي يمثل معلماً سياحيًا رائعًا.

 

 

 

 


 

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