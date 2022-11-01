«أبوظبي للدراجات» ينظم احتفالاً للتوعية بمرض سرطان الثدي



أبوظبي (الاتحاد)

نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية بالتعاون مع فريق «UAE TEAM ADQ» في أبوظبي احتفالاً للتوعية بمرض سرطان الثدي، في المقر الجديد للنادي بجزيرة الحديريات، بمشاركة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية والعديد من أفراد المجتمع والجهات الصحية، وتم استخدام تقنية الـ «ماموجرام» من قبل مركز «أسبن» الطبي، لبعض السيدات للتشجيع على الكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وتخللت الفعالية العديد من الأنشطة الترفيهية للمشاركين، مثل الرسم على الوجه للأطفال وحصة يوغا وتوزيع العديد من الجوائز من قبل الرعاة، وتخللها أيضاً طلعة مجتمعية للدراجات الهوائية برفقة البطلة الإماراتية «صفية الصايغ» في مضمار جزيرة الحديريات.

استهدف الاحتفال رفع مستوى الوعي عند أفراد المجتمع بممارسة الرياضة، خاصة الدراجات، باعتبارها عاملاً مهماً في الارتقاء بالصحة العامة في إمارة أبوظبي.

وساهم الاحتفال في إبراز أهمية ممارسة رياضة الدراجات للقضاء على الخلايا السرطانية، حيث تعمل على تنشيط حركة الدورة الدموية وعضلات الجسم والقلب، وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض، ويطلق على شهر أكتوبر الشهر الوردي، حيث تقام فيه الكثير من الفعاليات التي من شأنها التوعية بسرطان الثدي في إطار تعزيز مستهدفات البرنامج الوطني للفحص المبكر عن سرطان الثدي، وتعزيز أنماط الحياة الصحية وتقديم الرعاية الشاملة والمتكاملة بطرق مبتكرة ومستدامة تضمن وقاية المجتمع من الأمراض، بما يسهم في تحسين نتائج المؤشر الوطني لخفض وفيات أمراض السرطان.