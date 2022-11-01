الطاير: «مونديال دبي» الأنجح في تاريخ البادل تنس

دبي (الاتحاد)

تقدّم معالي مطر محمد الطاير، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، بالشكر والعرفان إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، لرعاية سموه لبطولة العالم «دي بي وورلد للبادل - دبي 2022» التي تقام للمرة الأولى في الإمارات، وينظمها اتحاد البادل، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وبإشراف الاتحاد الدولي للبادل، ومشاركة 34 من نخبة المنتخبات العالمية للرجال والسيدات.

وقال: «بفضل دعم ورعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لدبي، وجهود اتحاد البادل برئاسة الشيخ سعيد بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، حققت رياضة البادل تطوراً كبيراً على مستوى دولة الإمارات والخليج والعالم، وأصبحت لدينا أفضل الملاعب وأحدثها، وكذلك الخبرات التنظيمية الوطنية، كما تعززت مكانة الدولة في هذه الرياضة وقدرتها على تنظيم أهم وأقوى البطولات العالمية».

وأضاف: «سعداء في مجلس دبي الرياضي أن نكون داعمين لاتحاد البادل لتنظيم هذا الحدث، وإخراجه بأفضل صورة بما يعكس مكانة الدولة في الرياضة العالمية وقدرتها على استضافة وتنظيم أكبر البطولات، وكذلك الخبرات الكبيرة لأبناء الوطن في هذا المجال، ونحن على ثقة بأن البطولة الحالية ستكون الأنجح في تاريخ بطولات العالم للبادل، وأن الأيام الستة للمنافسات بملعب سوق دبي الحرة للتنس ستكون حافلة بأروع فنون لعبة البادل بفضل روعة المكان، وتوفير جميع مستلزمات التنظيم، كما أن الإعلام العالمي سينقل للعالم أجمل الصور عن دولة الإمارات وروعة المنشآت الرياضية والسياحية والتخطيط العمراني لمدينة دبي، لكي يكتمل المشهد العام للحدث بلقطات من قوة المنافسات وجمال المكان».

وشهدت الجولة الأولى من البطولة انطلاقة قوية لمنتخبي إسبانيا والأرجنتين في منافسات الرجال والسيدات، ليؤكد جاهزيتهما للمنافسة على اللقب.

وأسفرت نتائج الجولة الأولى من منافسات الرجال عن تصدر المنتخبين الإسباني والبرتغالي للمجموعة الأولى بالعلامة الكاملة (3 نقاط)، حيث حقق المنتخب الإسباني المصنف الأول عالمياً فوزاً سهلاً على نظيره الأورجوياني (3-0)، فيما جاء فوز المنتخب البرتغالي على حساب المنتخب البريطاني (3-0).

وتصدرت الأرجنتين وإيطاليا المجموعة الثانية بفوزهما في الجولة الأولى على منتخبي بلجيكا وهولندا برصيد 3 نقاط، ففي المباراة الأولى لم يجد المنتخب الأرجنتيني المصنف ثانياً عالمياً وبطل العالم 6 مرات صعوبة في تحقيق الفوز على نظيره البلجيكي بنتيجة (3-0)، وتغلب منتخب إيطاليا المصنف الخامس عالمياً على نظيره الهولندي بنتيجة 2-1.

وفي المجموعة الثالثة، أكد المنتخبان البرازيلي والتشيلي جاهزيتهما للبطولة بتحقيقهما أول 3 نقاط في رصيدهما على حساب منتخبنا الوطني والإكوادور، ففي المباراة الأولى لم يجد منتخب «السامبا» أي صعوبة في الفوز على منتخبنا الوطني الذي يشارك للمرة الأولى في تاريخه في البطولة، وفاز عليه بنتيجة (3-0)، واستطاع منتخب تشيلي عبور نظيره الإكوادوري (3-0).

وفي المجموعة الرابعة، تصدر منتخبا فرنسا وباراجواي جدول الترتيب بنهاية الجولة الأولى، حيث فازت فرنسا على المكسيك (3-0)، فيما تغلب باراجواي على قطر 3-0.

وواصل منتخب إسبانيا المصنف الأول عالمياً تقديم عروضه القوية في البطولة، حتى في منافسات السيدات بفوزه في الجولة الأولى على الولايات المتحدة الأميركية (3-0)، في المباراة الثالثة، ليتصدر بذلك المجموعة الأولى بـ 3 نقاط إلى جانب منتخب ألمانيا الذي فاز بدوره على تشيلي بنتيجة 3-0.

وفي المجموعة الثانية، تغلبت الأرجنتين على أوروجواي (3-0)، وفاز بلجيكيا على اليابان (3-0)، وشهدت المجموعة الثالثة فوز البرتغال على نظيره المكسيكي (3-0)، وتغلب منتخب السويد على فرنسا (2-1). وفي المجموعة الرابعة، فاز منتخب إسبانيا متصدر التصنيف العالمي على الولايات المتحدة الأميركية 3-0، ولحساب المجموعة نفسها، فاز منتخب الباراغواي على منتخبنا الوطني 3-0.

وتقام اليوم، منافسات الجولة الثالثة، وتجمع أبرز المواجهات في بطولة الرجال الأرجنتين مع هولندا، وإيطاليا مع بلجيكا، وأوروجواي والبرتغال، وإسبانيا مع بريطانيا، فرنسا مع باراجواي، ويلتقي منتخب مصر نظيره المكسيكي والبرازيل مع تشيلي، فيما يلتقي منتخبنا الوطني مع الإكوادور، ويواجه منتخبنا الوطني للسيدات نظيره الفرنسي.