الظالعي يستقبل رئيس «الأولمبية» السريلانكية

دبي (الاتحاد)

استقبل قيس الظالعي رئيس الاتحادين الآسيوي والعربي للرجبي، سوريش سابرامنيام رئيس اللجنة الأولمبية السريلانكية بالمقر الرئيسي للاتحاد الآسيوي بمدينة دبي الرياضية، حيث تم مناقشة العديد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، كما أكد الطرفان على أهمية العمل معاً لتطوير الحركة الأولمبية في قارة آسيا، من خلال تقديم كافة أساليب الدعم للرياضيين في شتى أنحاء القارة الصفراء.

الجدير بالذكر أنه نظراً لتعليق العضوية القارية للاتحاد السريلانكي للرجبي، فقد حصل على موافقة استثنائية من المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لمشاركة منتخبات سريلانكا للرجال والسيدات في منافسات بطولة سلسلة سباعيات آسيا للرجبي تحت علم اللجنة الأولمبية السريلانكية، حيث تقام الجولة الختامية في مدينة العين يومي 26 و27 نوفمبر الجاري.