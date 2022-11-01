«صحة» تشارك في كأس العالم للشركات

أبوظبي (الاتحاد)

شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ستشارك في كأس العالم للشركات 2022، والتي تُقام في دبي بين 4 و6 نوفمبر الجاري.

سيشارك فريق «صحة» لكرة القدم إلى جانب 16 فريقاً من دول العالم يمثلون بلدانهم، وتعتبر مشاركة «صحة» الأولى من نوعها على مستوى الشركات الإماراتية في هذا المحفل الدولي.

وعبر سعيد جابر الكويتي، الرئيس التنفيذي في مجموعة «صحة»، عن اعتزاز الشركة بمشاركة فريقها في هذه البطولة العالمية وتعزيز السمعة العالمية المميزة للإمارات على صعيد الشركات، مضيفاً أن هذه المشاركة تأتي ضمن مبادرات اللجنة الرياضية لـ «صحة» لاستثمار المواهب الرياضية لدى الموظفين والاهتمام بالأنشطة الرياضية، التي من شأنها أن تزيد الارتباط الوظيفي وخلق بيئة رياضية صحية سعيدة تعود بالنفع على الموظفين وأسرهم.

من جانبه رحب أبرت زبيلي، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم للشركات، بمشاركة «صحة» في النسخة الرابعة من كأس العالم للشركات، متمنياً التوفيق لفريقها خلال البطولة.

وتستضيف مدينة دبي النسخة الرابعة من كأس العالم للشركات وبعد نجاح استضافتها العام الماضي، في حين اقيمت النسخة الأولى في مونتريال (كندا) عام 2018، ثم موناكو (فرنسا) عام 2019، فيما تأجلت نسخة عام 2020 بسبب وباء فيروس كوفيد-19، قبل أن تعاود الاستمرار بعد نقلها إلى دبي للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.