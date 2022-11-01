دبي تجمع نجوم الكرة «من أجل أطفال العالم» 16 نوفمبر

دبي (الاتحاد)

تستضيف دبي نخبة نجوم العالم في كرة القدم للمشاركة في مبادرة خيرية تنظمها مؤسسة «أمساك الدولية»، التي يرأسها النجم الدولي السنغالي مامادو ساكو، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي وبالشراكة مع نور دبي عضو مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي يخصص ريعها إلى مساعدة الأطفال الأيتام، وتقام الفعالية بمشاركة أشهر نجوم كرة القدم الدوليين يوم الأربعاء 16 نوفمبر الجاري، في فندق فور سيزونز.

وتتضمن المبادرة فعاليات مختلفة تتصدرها إقامة مباراة كرة قدم خيرية في نادي النصر، يشارك فيها نخبة من نجوم كرة القدم العالميين يتقدمهم واللاعب السنغالي مامادو ساكو نجم المنتخب الفرنسي ولاعب أندية باريس سان جيرمان وليفربول وكريستال بالاس ومونبيليه، والمهدي بن عطية نجم المنتخب المغربي ولاعب أندية يوفنتوس وبايرن ميونيخ وروما سابقاً.

كما يشارك في مباراة النجوم أيضاً باكاري سانيا نجم المنتخب الفرنسي وناديي أرسنال ومانشستر سيتي السابق، واللاعب الفرنسي إشيار ديا نجم نادي يني ملطية سبور التركي، واللاعب البلجيكي كريستيان بينتيكي لاعب أندية أستون فيلا وليفربول وكريستال بالاس سابقاً ودي سي يونايتد الأميركي حالياً، إلى جانب العديد من النجوم العالميين الذين سيتم الكشف عن أسمائهم لاحقاً.

وسيتم طرح مقتنيات شخصية وقمصان لأشهر لاعبي كرة القدم الدوليين من أصحاب الإنجازات الرياضية الذين وقعوا عليها وأهدوها للمبادرة، وذلك خلال المزاد الخيري الذي يقام في فندق فور سيزونز، ومن أبرز اللاعبين الذين سيعرضون مقتنياتهم اللاعب الفرنسي كريم بنزيمة أفضل لاعب في العالم لعام 2022، وسيقدم قميصه الذي حقق به لقب بطولة أبطال أوروبا والدوري الإسباني مع نادي ريال مدريد، والبرازيلي نيمار، والأرجنتيني ليونيل ميسي، الفرنسي تيري هنري، وساديو ماني، ومحمد صلاح، وباول بوجبا، وكليان إمبابي.

وعقب انتهاء المزاد الخيري سيتم إقامة حفل خيري، يحييه المطرب المغربي سعد المجرد، كما سيقدم الفرنسي سيان جارنير بطل العالم في كرة القدم الاستعراضية «فري ستايل» فقرة استعراضية بكرة القدم، ويشارك في الحفل أيضاً الرسام العالمي السنغالي بوبو نيانج.

وتهدف المبادرة إلى دعم الأطفال الأيتام في السنغال من خلال بناء مؤسسات تعليمية ومدارس وإنشاء إدارات تدريبية لتعليم الأطفال الحرف المهنية المتنوعة، وكذلك إنشاء مراكز رياضية لتدريبهم على كرة القدم الاحترافية.