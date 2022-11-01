«الدراجات الهوائية».. تحدٍّ بطول شارع الشيخ زايد

دبي (الاتحاد)

تستعد دبي لانطلاق «تحدي دبي للدراجات الهوائية» برعاية مجموعة «دي بي ورلد» في دورته الثالثة الأحد المقبل، وهو أحد أبرز فعاليات «تحدي دبي للياقة»، حيث يتحول شارع الشيخ زايد إلى مسار مفتوح لركوب الدراجات الهوائية، بمشاركة الآلاف من عشاق هذه الرياضة الذين سيخوضون تجربة مميزة للسباق بين أبرز وأشهر المعالم على شارع الشيخ زايد ووسط مدينة دبي، ومن أهمها متحف المستقبل، وقناة دبي المائية، وبرج خليفة.

يمكن للدرّاجين الذين يبحثون عن الترفيه أو التحدي الاختيار بين مسارين: المسار الأول بطول 12 كلم على شارع الشيخ زايد، وهو مناسب للدرّاجين أصحاب الخبرة، والمسار الثاني بطول 4 كلم على «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وهو مخصص للعائلات والأطفال.

وصُمم المسار العائلي ليناسب جميع الدرّاجين من كافة الفئات العمرية ومستويات اللياقة البدنية، وستكون بداية الانطلاق في تمام الساعة 5:00 فجراً من «دبي مول»، مروراً بـ «بوليفارد الشيخ محمد بن راشد»، وبالقرب من «دبي أوبرا» و«برج خليفة».

كما صُمم مسار المحترفين، حيث يتميز بمستوياته المتفاوتة التي تمثل تحدياً للمشاركين. وسينطلق الدرّاجون على هذا المسار في تمام الساعة 5:00 فجراً من خمسة بوابات انطلاق مختلفة بالقرب من متحف المستقبل، ومنطقة السطوة، وكوكا كولا أرينا، ومنطقة الخليج التجاري، والمستوى السفلي من «مركز دبي المالي العالمي.»

يمكن للجميع المشاركة في كلا المسارين مجاناً من خلال التسجيل عبر الموقع الإلكتروني واختيار مساراتهم ومواقع الانطلاق التي تناسبهم. وسيحصل المشاركون بعد التسجيل على رمز الاستجابة السريعة QR وتقديمه لاستلام ملصق رقم المشاركة الخاص بالتحدي.