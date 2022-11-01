نصف مليون درهم جوائز دورة «شاطئية كلباء»



الشارقة (الاتحاد)

تحت رعاية سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، تقام النسخة الثانية من دورة كلباء الشاطئية من 12 إلى 18 نوفمبر الجاري بمدينة كلباء، وتشتمل 7 بطولات في كرة القدم والسلة والطائرة والسباحة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون والدفاع عن النفس، وسيحصل الفائزون بالمراكز الأولى للبطولات على جوائز مجموعها نصف مليون درهم.

أعلن ذلك مجلس الشارقة الرياضي خلال مؤتمر صحفي، بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس المجلس وعبدالملك محمد جاني نائب الرئيس ورئيس اللجنة المنظمة وأعضاء مجلس الإدارة وسعيد علي العاجل الخبير الرياضي وياسر عمر الدوخي مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، مدير الدورة، ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وممثلي الإتحادات الرياضية التي تشملها ألعاب الدورة وممثلي الأندية ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين وممثلي الأندية ووسائل الإعلام.

بدأ المؤتمر بعرض فيلم تسجيلي عن النسخة الأولى للدورة التي حققت نجاحاً كبيراً، ثم ألقى عيسى هلال الحزامي كلمة، رحب فيها بالحضور وأكد أن الدورة وسواها من الفعاليات الرياضية التي يبادر المجلس إلى تنظيمها تعبر عن رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بالنسبة لمشروع الشارقة الثقافي الكبير، وقال إن الإمارة شهدت في العام الماضي تنظيم 1648 نشاطاً ما بين التنافسي والمجتمعي، وتقدم بشكر خاص لجمهور مدينة كلباء الذي حرر بتفاعله وحضوره شهادة نجاح النسخة الأولى للدورة.

وتحدث عبدالملك جاني واستعرض تحضيرات النسخة الثانية التي توفرت لها كل مقومات النجاح بفضل الرعاية الكريمة من سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وقال إن الدورة تتضمن مسابقات في كرة القدم والطائرة والسلة والتجديف وكرة الريشة والترايثلون وألعاب الدفاع عن النفس (الكاراتيه، الجوجيتسو، الجودو، المصارعة، التايكواندو)، إضافة إلى سباق الجري ضمن الألعاب المصاحبة.