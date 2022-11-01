فوز العميد والراقي في دوري السلة



علي معالي (دبي)



تفوق فريق النصر على الظفرة بنتيجة 94 مقابل 75 في في الجولة السادسة لدوري السلة بدبي، ونجح حسام الوكيل مدرب العميد في قيادة فريقه بنجاح لهذا الفوز، وجاءت نتيجة الأرباع 27- 12، 27- 22، 28- 17، 12- 24، أدار اللقاء الدولي يعقوب غابش والدولي حسن حاجي وزيد ضياء.

وفي مباراة ثانية فاز فريق البطائح على الوحدة بنتيجة 93- 89 في مباراة جاءت قوية من الطرفين وانتهت بارباع 19- 25، 27- 27، 23- 23، 24- 14، وكان واضحاً مدى الندية بدليل حالة التعادل في الربعين الثاني والثالث، ولكن في الربع الرابع جاسم الحسم لمصلحة «الراقي».

من ناحية أخرى، يفتقد نادي النصر جهود لاعبه الدولي صالح سلطان بعد الإصابة التي تعرض لها في العضلة الضامة، ليغيب عن الملاعب قرابة 10 أيام، ويعتبر صالح سلطان واحد من أبرز لاعبي العميد والمنتخب الوطني.