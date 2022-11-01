شغف كأس العالم في أبوظبي على مساحة 10 آلاف متر



أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي تنظيم منطقة المشجعين في أبوظبي لمشاهدة مباريات كأس العالم ولتوفير تجربة استثنائية تنبض بشغف وسحر كرة القدم، مع الترحيب بـ 2000 مشجع يومياً، وتمتد المنطقة على مساحة 10 آلاف متر مربع في ياس لينكس أبوظبي بجزيرة ياس، بالتعاون مع المطور الرائد للوجهات في أبوظبي «ميرال» وشركة «إيه بي إنبيف»، حيث تدعو المجتمع المحلي والزوار لتشجيع فرقهم ونجومهم المفضلين وصناعة ذكريات لا تنسى برفقة العائلة والأصدقاء خلال الفترة من 20 نوفمبر إلى 18 ديسمبر.

وتنقسم هذه الوجهة الرائعة إلى أربع مناطق: منطقة المشاهدة الرئيسية، ومنطقة الفعاليات، ومنطقة المأكولات والمشروبات، وصالة كبار الشخصيات، التي ستوفر باقة من التجارب تناسب الجميع على اختلاف أذواقهم مع الكثير من خيارات الجلوس، والأنشطة، والرياضات الإلكترونية، ومنافذ بيع المأكولات والمشروبات، والمتاجر، فضلاً عن العروض الترفيهية المتجولة والفقرات الفنية على المسرح.

وستضم منطقة المشاهدة الرئيسية شاشة «LED» عملاقة مقاس 16 × 9 أمتار، وهي واحدة من أكبر الشاشات الخارجية في الدولة. وسيتم عرض جميع المباريات على الهواء مباشرة، حيث سيرافقها برنامج حافل بالأنشطة العائلية المفعمة بالمرح والبهجة والتجارب التي تحتفي بكرة القدم، بما في ذلك التعليق والتحليل الفني للمباريات، والمسابقات والتحديات الإلكترونية، وأفضل فنون الترفيه دون توقف. وستكتمل التجربة الفريدة بسلسلة من العروض الفنية والموسيقية إضافة إلى الفقرات الحية على المسرح، وفرق الـ«دي جيه»، والفنانين المتجولين.

وستشكل منطقة المشاهدة الرئيسية وجهة الجمهور المثالية لتشجيع فرقهم الوطنية، إذ ستحتضن مساحات واسعة، تتنوع من محطات الوقوف، وكراسي البين باج المريحة والطاولات المشتركة. وسيحيط بالمنطقة أيضاً عربات المأكولات والمشروبات من أفضل المطاعم المحلية، فيما ستوفر صالة كبار الشخصيات وسائل الراحة العصرية في أجواء أكثر خصوصية مزودة بشاشة ثانية.



وستمنح منطقة المشجعين زوارها فرصاً عديدة للتواصل وبناء علاقات اجتماعية عن طريق المشاركة في المنافسات والتحديات وبطولات الرياضات الإلكترونية، ومنها ألعاب FootPool وFast Feet وTargeted Kick.

وستستضيف أيضاً بطولات يومية وأسبوعية للعبة «FIFATM 23» على أجهزة PS5، والتي ستصبح بطولة مصغرة ضمن الحدث الكبير المرتقب. وسيستطيع هواة ومحترفو الألعاب الإلكترونية وجمهور كرة القدم التسجيل واللعب مجاناً من خلال http://adfanzone.zemmz.com/.

علاوة على ذلك، ستقدم المنطقة مجموعة متنوعة من تحديات بلاي ستيش PS5، ومنصات الألعاب الإلكترونية، وصالة الألعاب، إلى جانب باقة واسعة من الأنشطة المتميزة الأخرى. وستستقطب هذه المساحة الترفيهية العائلية الجميع للمنافسة مع الأصدقاء، واختبار مهاراتهم أمام أفضل لاعبي الرياضات الإلكترونية في الإمارات، مع إمكانية الفوز بجوائز حصرية.

ويحظى المشجعون بفرصة شراء المنتجات الرسمية المعتمدة من «فيفا»، مثل نسخ كأس العالم وكرات قدم تحمل الشعارات الوطنية لمنتخبات من جميع أنحاء العالم.

ويبلغ سعر بطاقة الدخول العامة 50 درهماً، وبطاقة دخول جميع الألعاب بـ 95 درهماً، وبطاقة الدخول الموسمية 950 درهماً.