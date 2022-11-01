فينك بطل «ماي ووش» ينضم إلى «دراجات الإمارات»



أبوظبي (الاتحاد)

يضع فريق الإمارات اللمسات الأخيرة على قائمته لعام 2023 مع انضمام مايكل فينك، الذي يعد أحدث العناصر المنضمة لفريق الدراجات في الموسم المقبل.

وتم وضع فينك على رادار الفريق وذلك من خلال منصة ركوب الدراجات الافتراضية «ماي ووش»، وهو تطبيق مجاني تأسس في الإمارات ومصمم كأداة تدريب لراكبي الدراجات على جميع المستويات، ونظراً لنتائجه القوية عبر عدد من السباقات التنافسية على تطبيق «ماي ووش»، لاحظ الفريق ذلك الأمر، وأُجري له مزيد من الاختبارات قبل الترتيب له للانضمام إلى الفريق لعام 2023.

وقبل تحقيق شهرته على منصة «ووش»، امتلك اللاعب البالغ من العمر 30 عاماً مسيرة مهنية راسخة على الطرق وحقق النجاح، حيث حصد العديد من الألقاب الوطنية عبر فئات مختلفة في موطنه نيوزيلندا، وأبرزها حصوله على لقب بطولة سباقات الطرق الوطنية في عام 2012 ولقب سباق ضد الساعة لفردي الرجال لعام 2015.

وأوضح ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير فريق الإمارات: يسرنا جداً الترحيب بمايكل في الفريق. بينما حقق بعض النتائج الجيدة على الطريق من قبل، أصبحنا حقًا أكثر وعياً وإدراكاً وذلك بمتابعة أدائه على منصة ووش. ويستخدم فرساننا طوال العام منصة ووش، لأنه اعتماداً على الطقس، ليس من الممكن دائماً أو عملياً التدرب في الخارج: وفي بعض هذه السباقات بدأنا نرى اسم مايكل يظهر في قمة النتائج وعليه قمنا بالتواصل معه.