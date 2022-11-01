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الرياضي

تكريم الرزوقي على هامش بطولة العالم للكاراتيه

تكريم الرزوقي على هامش بطولة العالم للكاراتيه
1 نوفمبر 2022 13:30

دبي (الاتحاد)
كرم الاتحاد التركي للكاراتيه برئاسة الدكتور أصلان عابد أوجور، اللواء «م» ناصر عبدالرزاق الرزوقي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي، على هامش بطولة العالم للناشئين والشباب في مدينة قونيا، تقديراً للدور الكبير والبارز للرزوقي على مستوى العالم وما يقدمه من طفرات كبيرة على مستوى آسيا في مجال اللعبة، والدور الذي تلعبه الإمارات في مسيرة الكاراتيه في الوقت الراهن.
حضر التكريم الإسباني أنطونيو سبينوس رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد بايكون المدير العام لوزارة الرياضة التركية ممثلاً لوزير الرياضة التركي وأوسكان عمدة مدينة قونيا.
وعبر الرزوقي عن سعادته بهذا التكريم موجهاً الشكر للاتحاد التركي على استضافته لهذا الحدث العالمي الكبير، والتعاون المثمر بينه وبين الاتحاد الدولي للكاراتيه.
وكان الرزوقي قد فاز بمنصب نائب رئيس الاتحاد الدولي مؤخرا في الانتخابات التي جرت في تركيا وذلك للدورة الرابعة ليؤكد جدارته وليكون العربي الوحيد الذي شغل هذا المنصب طوال هذه الفترة.

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