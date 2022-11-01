قائمة اليابان المونديالية تتجاهل «المخضرمين»!

برلين (د ب أ)

أعلن هاجيمي موريياسو المدير الفني للمنتخب الياباني قائمة الـ26 لاعباً، التي ستشارك في بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستقام في قطر، وخلت من بعض اللاعبين المخضرمين.

ولن يسافر لاعب خط الوسط جينكي هاراجوتشي والمهاجم يويا أوساكو، اللذان شاركا مع المنتخب الياباني في بطولة كأس العالم السابقة بروسيا، مع المنتخب هذه المرة، ولعب أوساكاو أيضاً في بطولة كأس العالم 2014 بالبرازيل.

في الوقت نفسه، اصطحب موريياسو سبعة لاعبين من الدوري الألماني «بوندسليجا» لكأس العالم هم، ريتسو دوان (فرايبورج)، ودايتشي كامادا (أينتراخت فرانكفورت)، وتاكوما أسانو (بوخوم)، وواتارو إندو وهيروكي إيتو (شتوتجارت)، وكو إيتاكورا (بروسيا مونشنجلادباخ)، ومايا يوشيدا (شالكه).

ويبدأ المنتخب الياباني حملته في قطر أمام المنتخب الألماني يوم 23 نوفمبر، قبل أن يواجه كوستاريكا يوم 27 من ذات الشهر ثم إسبانيا في الأول من ديسمبر.

وقال موريياسو: «هدفنا هو الوصول لدور الثمانية على الأقل، وهذا لن يكون سهلاً».