قمة الدوري «ثلاثية» للمرة الأولى في عصر الاحتراف

علي معالي (دبي)

للمرة الأولى في عصر الاحتراف الكروي، يتربع على قمة الدوري 3 فرق برصيد واحد من النقاط، حيث يوجد الشارقة والوحدة وشباب الأهلي، ولكل فريق 16 نقطة، وهو أقل رصيد من النقاط بعد نهاية الجولة الثامنة من دوري أدنوك للمحترفين، وهذا التنافس الثلاثي بين «الملك» و«العنابي» و«الفرسان»، يؤكد أن دوري هذا الموسم يحمل في طياته الكثير من الإثارة والمتعة.

وكان فريق شباب الأهلي قد تصدر قمة الدوري في أول موسم للاحتراف 2008-2009 بعد الجولة الثامنة برصيد 21 نقطة، وفي الموسم التالي تصدر الجزيرة منفرداً أيضاً برصيد 22 نقطة، وحافظ «فخر أبوظبي» على صدارته في موسم 2010-2011 برصيد 20 نقطة.

وظهر العين متصدراً للمرة الأولى، بعد الجولة الثامنة في موسم 2011-2012 برصيد 20 نقطة وبفارق 4 نقاط عن أقرب منافسيه نادي الجزيرة، وحافظ «الزعيم» على قمته في الموسم التالي برصيد 19 نقطة.

وفي موسم 2013-2014، يعود شباب الأهلي للواجهة من جديد لاحتلال القمة برصيد 22 نقطة، ويظهر نادي الوحدة في الصدارة للمرة الأولى في موسم 2014-2015 برصيد 18 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن أقرب منافسيه ناديي العين والجزيرة.

وللمرة الثالثة يتصدر شباب الأهلي القمة برصيد 22 نقطة في موسم 2015-2016، وبفارق 3 نقاط عن أقرب مطارديه نادي العين، وفي الموسم التالي 2016-2017، يعتلي الصدارة للمرة الأولى فهود زعبيل برصيد 21 نقطة بفارق نقطة واحدة عن الجزيرة، وحافظ الأصفر على قمته للموسم الثاني على التوالي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطتين عن الزعيم العيناوي.

وللمرة الأولى، يظهر فريق الشارقة في المقدمة، وذلك في 2018-2019 برصيد 20 نقطة وهو الموسم الذهبي لـ «الملك»، حيث حافظ على صدارته حتى نهاية الموسم ليتوج بلقب غائب عن عرينه منذ 23 عاماً، وحافظ على قمته في الموسم التالي برصيد 20 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن شباب الأهلي، وللموسم الثالث على التوالي، ينفرد الملك الشرقاوي بالقمة، وذلك في موسم 2020- 2021 برصيد 20 نقطة وبفارق 3 نقاط عن ناديي الجزيرة والنصر.

وفي الموسم الماضي، تصدر العين برصيد 18 نقطة، وحافظ «الزعيم» على قمته حتى توج في النهاية باللقب، ويأتي الموسم الحالي ليصبح أكثر شراسة بين 3 فرق في القمة وهي الشارقة والوحدة وشباب الأهلي بـ 16 نقطة، وخلفهم الوصل في المركز الرابع بـ 15 نقطة، ثم 3 فرق برصيد 14 نقطة وهي الجزيرة وعجمان واتحاد كلباء.