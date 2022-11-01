كاميرون ينضم إلى قائمة المشاركين في «عالمية مبادلة»





أبوظبي (الاتحاد)

أعلن القائمون على بطولة مبادلة العالمية للتنس في أبوظبي عن مشاركة كاميرون نوري، لاعب التنس المصنف أولاً في بريطانيا، في الدورة الرابعة عشرة من البطولة، حيث ستُقام في المركز الدولي للتنس بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي من 16 وحتى 18 ديسمبر، وبذلك يكون كاميرون الاسم السابع ضمن قائمة النجوم المشاركين في دورة هذا العام، بعد أن بلغ نصف نهائي بطولة ويمبلدون 2022 في وقت سابق.

ويزور نوري أبوظبي للمرة الأولى، حيث ينضم إلى النجمة إيما رادوكانو، المصنفة أولاً في بريطانيا، للمشاركة في البطولة المرتقبة، ويحمل نجم التنس البالغ من العمر 27 عاماً لقب أفضل لاعب في البطولات الفردية للرجال في بريطانيا منذ أكتوبر عام 2021، كما حاز مؤخراً المرتبة الثامنة في قائمة أفضل عشرة لاعبي تنس في العالم، ليصبح رابع بريطاني يدخل هذه القائمة إلى جانب جريج روسيدسكي وتيم هينمان وأندي موراي.

ويحفل رصيده ببطولة زوجية وأربعة انتصارات فردية ضمن بطولات رابطة محترفي التنس، بما فيها لقب بطولة الماسترز من فئة 1000 نقطة في بطولة إنديان ويلز للمحترفين عام 2021.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال كاميرون نوري: «إنها المرة الأولى التي أحظى فيها بفرصة المشاركة ببطولة في أبوظبي، وكلي ثقة بأنّها ستكون تجربةً لا تُنسى. وأتطلّع للقاء المعجبين هنا ومواجهة نخبة من أبرز الأسماء في رياضة التنس، وبالطبع قضاء وقتٍ ممتع في العاصمة الإماراتية».

وتم الإعلان عن مشاركة نوري في بطولة مبادلة العالمية للتنس خلال بث حي لبرنامج لوڤن أبوظبي الصباحي على إنستجرام، مع تسليط الضوء على السجل الاستثنائي للنجم البريطاني الذي يشمل 52 انتصاراً في عام 2021 و46 انتصاراً في 2022.

وخاض نوري أول نصف نهائي له في بطولات الجراند سلام في ويمبلدون، حيث خسر أمام البطل ديوكوفيتش بعد أربعة أشواط. وتتمثل أبرز انتصاراته في الفوز على دومينيك تيم في بطولة ليون المفتوحة عام 2021، وستيفانوس تسيتسيباس في بطولة أكابولكو المكسيكية عام 2022، بالإضافة إلى كارلوس ألكاراز المصنف الأول عالمياً في بطولة سينسيناتي 2022.

ويأتي الإعلان عن مشاركة البريطاني نوري في البطولة بعد تأكيد مشاركة المصنف أولاً عالمياً كارلوس ألكاراز، والمصنف ثالثاً كاسبر رود، إلى جانب فرانسيس تيافوي، المتأهل إلى نصف نهائي بطولة أميركا المفتوحة للتنس عام 2022، وحامل اللقب أندري روبليف. كما تشهد البطولة في يومها الأول مباراةً للسيدات تجمع أُنس جابر، حاملة اللقب والمصنفة الثانية عالمياً، وإيما رادوكانو، المتوجة بلقب بطولة أميركا المفتوحة عام 2021.

ومن جانبه، قال جون ليكريش، الرئيس التنفيذي لشركة فلاش للترفيه: «نعود مجدداً لنستضيف نخبة لاعبي التنس على مستوى العالم في بطولة مبادلة العالمية للتنس. وكلنا ثقة بأن دورة هذا العام ستحظى بإعجاب عشاق الرياضة وتتيح لهم الفرصة للاستمتاع بالأداء المميز لنجوم الجيل الجديد من اللاعبين، بمن فيهم المصنفون في المركز الأول على مستوى بريطانيا في فئتي الرجال والسيدات».

وأضاف ليكريش: «تأتي مشاركة كاميرون نوري عقب تحقيقه أفضل موسم في مسيرته الاحترافية، حيث حظي أداؤه المتميز بإعجاب الجمهور في منطقة الخليج. ونتطلع لمشاهدة مبارياته المشوقة في المركز الدولي للتنس في ديسمبر، ولا سيما مع شعبيته الكبيرة لدى الجمهور في المنطقة».

وتقام الدورة الرابعة عشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس هذا العام بين 16 و18 ديسمبر في مدينة زايد الرياضية. وتشهد البطولة منافسة بين ستة من أهم لاعبي التنس على مستوى العالم من فئة الرجال، كما يتسنى للجمهور مشاهدة مواجهة بين اثنتين من أفضل اللاعبات في العالم في اليوم الأول من البطولة. وتشكل بطولة مبادلة العالمية تجربة التنس الرائدة على مستوى المنطقة، حيث تعود في هذه الدورة ببرنامج متنوع من الترفيه والأنشطة التفاعلية واللقاءات الحماسية مع اللاعبين.