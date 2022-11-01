إسبانيا تتصدر البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو



أندورا (وام)

تصدرت إسبانيا منافسات البطولة الوطنية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو التي أقيمت خلال عطلة نهاية الأسبوع بإمارة أندورا، وكانت رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو قد أقامت البطولة الوطنية في أندورا لنزالات البدلة وبدون البدلة، وتم توزيع 36 ميدالية ذهبية و32 فضية و21 برونزية.

وتصدرت إسبانيا تصنيف الدول، بعد أن جمعت 32100 نقطة، وتلتها في المركز الثاني فرنسا برصيد 12600 نقطة، وحصل منتخب البرازيل على المركز الثالث برصيد 11700 نقطة، فيما ذهبت جائزة أفضل أكاديمية إلى بلسب سيسيرو كوستثا برصيد 15200 نقطة.

وأسفرت نتائج المنافسات عن تتويج مجموعة من أفضل اللاعبين المحترفين من فئة الحزام الأسود مثل البرازيلي جبريال كوستا الذي حصل على الميدالية الذهبية عن وزن 85 كجم للمحترفين بدون البدلة.

كما فاز البرازيلي كليل سانتوس بالميدالية الذهبية عن فئة وزن 77 كجم عن فئة الحزام الأسود للمحترفين بدون البدلة. أما بالنسبة لمنافسات السيدات، فقد حصدت الإسبانية تانيا ديل سيرو على ذهبية الحزام الأبيض للهواة لوزن 62 كجم بعد فوزها على مواطنتها باولا أمادور.