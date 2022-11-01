اتحاد المحترفين يطالب «الأوروبي» بتبديل «المصاب بارتجاج»

زيوريخ (رويترز)

قال اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين إن الاتحاد الأوروبي للعبة «يويفا» يجب أن يلعب دوراً رائداً في الجهود المبذولة لتقليل مخاطر إصابات الرأس من خلال السماح باستبدال المصاب بارتجاج في المخ.

وأعطى المجلس الدولي لكرة القدم، المسؤول عن سن قوانين اللعبة، الضوء الأخضر في 2020 لتجربة السماح باستبدال اللاعب المصاب بارتجاج، وهو النظام الذي أقره الدوري الإنجليزي الممتاز العام الماضي.

لكن اتحاد المحترفين قال إن «يويفا» لم يقر بعد السماح باستبدال اللاعب المصاب بارتجاج في المخ خلال المنافسات الكبرى مثل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي ودوري الأمم.

وقال آدم وايت، رئيس قسم الصحة الدماغية في اتحاد المحترفين، في بيان: «هذا الوضع يحتاج إلى معالجة عاجلة».

وأضاف: «كحد أدنى، يجب أن يكون «يويفا»، كواحد من الهيئات الرئيسية في كرة القدم، مثالاً يحتذى ويقر قاعدة الاستبدال المتاحة للمصاب بارتجاج في المخ، هذه قضية سيثيرها اتحاد اللاعبين المحترفين مباشرة مع اليويفا».

وتابع اتحاد المحترفين أن سلطات كرة القدم في إنجلترا يجب أن تخطو خطوة إلى الأمام وتسمح باستبدال مؤقت للمصابين بارتجاج المخ.

ووفقا للبروتوكولات الحالية، يتم تقييم حالة اللاعبين على أرض الملعب، وإما أن يتم السماح لهم باللعب أو استبدالهم، ويمكن أن يستغرق الطاقم الطبي الوقت الذي يحتاج إليه، لكن تكون هناك بعض الضغوط لاتخاذ القرارات بسرعة.

ويريد اتحاد المحترفين وجود قاعدة تنص على إمكانية إخراج اللاعبين من الملعب للخضوع للتقييم المناسب مع مشاركة بديل، وإذا حصل اللاعبون على الضوء الأخضر للمشاركة يكون بوسعهم العودة.

وقال وايت: «ببساطة، القوانين الحالية للعبة تعرض صحة اللاعب وسلامته للخطر».

ويأتي تعليق اتحاد المحترفين بعدما تعرض إميليانو مارتينيز حارس أستون فيلا لإصابة في الرأس، بعدما اصطدم بزميله تيرون مينجس خلال الخسارة أمام نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي يوم السبت.

وتلقى مارتينيز العلاج قبل استئناف المباراة لكن تم استبداله بعد دقائق.