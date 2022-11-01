لوكاكو يتعرض لإصابة جديدة قبل كأس العالم



ميلانو (أ ف ب)

تعرّض المهاجم الدولي البلجيكي روميلو لوكاكو لـ«إجهاد في العضلة الخلفية لفخذه الايسر» قبل أقل من ثلاثة أسابيع على انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم في قطر، وبعد أسبوع على عودته الى الملاعب، وفق ما أعلن ناديه إنتر.

وغاب لوكاكو عن الملاعب منذ نهاية أغسطس بسبب إصابة مشابهة تعرض لها خلال التمارين، قبل أن يعود بقوة خلال الفوز على فيكتوريا بيلزن التشيكي 4-صفر الاسبوع الماضي في دوري أبطال أوروبا عندما سجل هدفًا إثر دخوله من مقاعد البدلاء.

وشارك لوكاكو بديلا في الفوز على سمبدوريا 3-صفر في «سيري أ» السبت، وقال إنتر إن المهاجم البالغ 29 عامًا سيخضع «لإعادة التقييم في الأيام المقبلة».

من جهته، قال مدربه سيموني إينزاجي للصحافيين «سيضطر الى الراحة لبضعة أيام ثم يعاد تقييم إصابته في نهاية الأسبوع»، وأضاف «إنه ضربة بالنسبة لنا، كنا نأمل ألا يحدث ذلك لأنه بدأ يعطينا الكثير، ونأمل أن نتمكن من استعادته قبل فترة التوقف».

وسيغيب بالتالي لوكاكو عن مباراة إنتر ومضيفه بايرن ميونيخ الألماني اليوم في دوري الابطال، علمًا أن المباراة ستكون هامشية كون الفريقين ضمنا تأهلهما الى ثمن النهائي ولا مجال للفريق الايطالي باحتلال الصدارة.

وتحوم الشكوك أيضًا حول مشاركته في قمة «دربي إيطاليا» ضد يوفنتوس في الدوري الاحد المقبل في تورينو، وكان لوكاكو سجل ثلاثة أهداف في مونديال روسيا 2018 وساهم في قيادة بلجيكا الى المركز الثالث.