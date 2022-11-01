«شباب النواخذة» مفاجآة «دوري تحت 21» بالوصافة

معتصم عبدالله (دبي)

فرض فريق نادي دبا أفضليته في «دوري المحترفين تحت 21»، لينافس على مقاعد الصدارة باحتلاله وصافة الترتيب بنهاية الجولة الثامنة، والتي شهدت فوز «النواخذة» الخامس في الدوري على حساب ضيفه خورفكان 2-1.

وحسم التعادل الإيجابي 2-2 مواجهة القمة بين العين وضيفه شباب الأهلي «المتصدر»، وعاد الشارقة إلى المركز الثالث على حساب مضيفه الوحدة 3-1، فيما تغلب الوصل على الجزيرة 3-2، وفاز النصر أمام اتحاد كلباء 4-1، وعجمان أمام البطائح 2-1، وبني ياس على الظفرة بالنتيجة ذاتها.

وخلافاً لنتائج الفريق الأول الذي يقبع في المركز الأخير لترتيب «دوري أدنوك للمحترفين» برصيد نقطة واحدة، واصل «شباب النواخذة» سلسلة النتائج الإيجابية بالفوز الخامس في مشوار الفريق، والرابع على التوالي على حساب ضيفه خورفكان، وحول دبا تأخره بهدف سيبستيان سميث في الدقيقة 30، إلى فوز 2-1 بفضل هدفي أحمد الخديم «55»، والبديل عبدالرحمن درغام «81»، ليرفع «النواخذة» رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني، مقابل 5 للنسور «الأخير».

وعاد شباب الأهلي «المتصدر» بنقطة من ملعب مضيفه العين «السادس» بالتعادل 2-2، في «قمة حمراء» شهدت إشهار 3 بطاقات حمراء، بعدما نال عبدالعزيز البلوشي لاعب وسط «الفرسان» الحمراء الأولى الدقيقة 5، فيما تعرض ثنائي العين مانع الشامسي، والبديل حمد النعيمي للطرد في الدقيقتين 77 و86 على التوالي.

وافتتح «الزعيم» التسجيل في المباراة بهدف عكسي سجله عبدالرحمن عادل مدافع «الفرسان» بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 16، ليدرك المالي دومبيا «هداف الدوري برصيد 9 أهداف» التعادل في الدقيقة 43، وسجل خالد صالح الهدف الثاني للعين في الدقيقة 66، قبل ان يدرك «البديل» محمد يوسف التعادل لشباب الأهلي في الدقيقة 93، ورفع الأخير رصيده إلى 20 نقطة في الصدارة، مقابل 11 للعين السادس.

وفك الشارقة «شراكة النقاط» مع منافسه الوحدة بالفوز 3-1 على ملعب الأخير، ليرتقي «الملك» إلى المركز الثالث برصيد 15 نقطة،، فيما تراجع ترتيب «العنابي» الذي بقى برصيد 13 نقطة إلى المركز الخامس، وشهدت المباراة طرد إسماعيل الزعابي لاعب وسط الوحدة في الدقيقة 5.

وبارح الوصل المركز الأخير للترتيب بعدما حقق «ريمونتادا» مثيرة 3-2 في مباراته أمام ضيفه الجزيرة على ملعب «زعبيل»، وتقدم الضيوف بهدفي مبارك أحمد «38»، والصربي نيافا هيرمان «56»، ورد الامبراطور بثلاثة أهداف حملت توقيع «البديل» ربيع سالمين «62»، لويز جويلهرم 70، وناصر سالم 73، ورفع الإمبراطور«الذي احتفل بفوزه الثاني رصيده إلى 7 نقاط في المركز قبل الأخير، مقابل تراجع الجزيرة للرابع بعدما بقى بـ 13 نقطة.



نتائج الجولة الثامنة

العين - شباب الأهلي، 2-2

الوصل - الجزيرة، 3-2

دبا - خورفكان، 2- 1

النصر - اتحاد كلباء، 4-1

البطائح - عجمان، 1- 2

الظفرة - بني ياس، 1- 2

الوحدة - الشارقة، 1- 3

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فرق الصدارة

1- شباب الأهلي، 20 نقطة

2- دبا، 16 نقطة

3- الشارقة، 15 نقطة

4- الجزيرة، 14 نقطة

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أرقام

4 بطاقات حمراء في»الجولة الثامنة«

9 أهداف لثنائي الصدارة دومبيا»شباب الأهلي ونيافا هيرمان «الجزيرة»

178 هدفاً في الدوري خلال 56 مباراة

29 هدفاً سجلها شباب الأهلي كأقوى خط هجوم