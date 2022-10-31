«الأبيض» و«الماتادور».. افتتاحية نارية لـ «شاطئية القارات»

رضا سليم (دبي)

تنطلق اليوم منافسات النسخة الحادية عشرة لكأس طيران الإمارات للقارات لكرة القدم الشاطئية القارات، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتُقام منافساتها على شاطئ «كايت بيتش» بمنطقة أم سقيم، بمشاركة 8 منتخبات، يمثلون مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبنا الوطني مبارياته في الساعة الخامسة والربع مساء أمام إسبانيا، ضمن المجموعة الأولى عقب مباراة منتخبا أميركا واليابان أولى مباريات البطولة ضمن المجموعة الثانية، ويسعى منتخبنا لتغيير الصورة بعدما تراجع للمركز الثامن والأخير في البطولة الماضية، وكانت المشاركة الأسوأ له على مدار 10 نسخ سابقة.

ويشهد اليوم الأول أيضاً، مواجهة السعودية الضيف الجديد على البطولة مع البرازيل الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات 2014 و2016 و2017، وبطل العالم 5 مرات لأعوام 2006 و2007 و2008 و2009 و2017، ضمن المجموعة الأولى، كما يلعب باراجواي في مواجهة إيران الفائز بكأس البطولة ثلاث مرات بالمجموعة الثانية.

ويلتقي في اليوم الثاني اليابان وباراجواي، ويصطدم البرازيل مع إسبانيا، كما يلتقي منتخبنا الوطني مع السعودية، ويلعب إيران مع أميركا، ويختتم الدور الأول يوم الخميس، حيث يواجه منتخب أميركا نظيره باراجواي، ويلعب السعودية أمام إسبانيا، ويلعب منتخبنا الوطني أمام البرازيل، فيما يواجه إيران نظيره الياباني، وتقام مباريات الترتيب للمراكز من الخامس إلى الثامن يوم الجمعة المقبل، ويُقام حفل النجوم لتكريم أفضل المنتخبات واللاعبين والمدربين في كرة القدم الشاطئية بالعالم في الفترة المسائية.

وستقام مباريات البطولة بنظام الدوري من دور واحد، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.