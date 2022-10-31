سعيد بن طحنون يترأس اجتماع اتحاد الكانوي والرافتنج

العين (وام)

ترأس معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان رئيس اتحاد الكانوي والرافتنج، عبر الاتصال المرئي، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الاتحاد.

واطلع معاليه، خلال الاجتماع، على مخرجات الاجتماع الثالث المقام في شهر سبتمبر، والإنجازات التي تم الوصول إليها.

وناقش معاليه مع أعضاء مجلس إدارة الاتحاد البنود المدرجة على جدول الأعمال، وأثنى على مشاركة المنتخب في البطولة العربية التي احتضنتها جمهورية مصر العربية «بطولة العرب» التي أُقيمت في القاهرة، بمشاركة 11 دولة عربية.

كما أثنى معاليه على المشاركة في بطولة سباق الكانوي في المحيطات بالبرتغال، وأكد معاليه أن المشاركة في نوفمبر المقبل باجتماعات كونجرس اتحادات العالم للكانوي في تايلاند ستكون نقطة تحول تقود رياضة الكانوي والرافتنج إلى تحقيق نقلة نوعية كبيرة على المستويات كافة، حيث يترأس الوفد المشارك مريم المنصوري الأمين العام لاتحاد الكانوي والرافتنج.

وقال معاليه: «نأمل أن تكون الفترة المقبلة مليئة بالإنجازات التي ترفع راية دولة الإمارات خفاقة عالية في مختلف المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، ونتطلع في الاتحاد إلى تعزيز حضورنا الدولي عبر العمل على استضافة بطولات دولية، وتحقيق التعاون مع مؤسسات القطاع الرياضي؛ بهدف تحقيق أفضل تنظيم للبطولات المحلية والدولية، بما يتناسب مع المعايير والقوانين العالمية».