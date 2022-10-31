بيدرو.. «عودة القناص»

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد جواو بيدرو لاعب الوحدة بقوة، رغم أنه كان على دكة البدلاء، إلا أنه لعب دور البطولة في مواجهة فريقه أمام مضيفه الشارقة، وذلك عندما قتل المباراة، ونجح في خطف النقاط الثلاث في اللحظات الأخيرة بهدف قاتل في الوقت الضائع.

عاد بيدرو لما كان يقوم به قبل عامين مع بني ياس، عندما كان البطل الدائم ومتصدر المشهد، عاد لكي يكون في القمة مع فريقه، بعدما تصدر «العنابي» البطولة برصيد 16 نقطة، بالتساوي مع الشارقة وشباب الأهلي.

بيدرو «القناص» كان من سجل الهدف، والسبب فيه فهو من تسلم الكرة من البداية راوغ وقاتل عليها ثم مرر ثم انطلق باتجاه المرمى، منتظراً الكرة لكي يودعها برأسه في المرمى، معلناً عن الفرحة الكبرى للوحدة لتعود السعادة إلى أصحابها عن جدارة وليثأر الفريق من هزيمة نهائي الكأس أمام الشارقة ويذيقه من نفس الكأس، بعدما خسر يومها بهدف ألكاسير المفاجئ من ضربة ثابتة.

قوة بيدرو ليست في التهديف فقط، لكن في القتال والتمرير أيضاً، فهو من أفضل اللاعبين الذين يجيدون اللعب تحت ضغط، وكذلك الذين يجيدون المراوغة في مناطق الخطر أمام منافسيه.