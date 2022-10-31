«الثامنة» تضبط توقيتها على «قلب الطاولة»

معتصم عبدالله (دبي)

خطف سيناريو «الريمونتادا» الأضواء في الجولة الثامنة لـ «دوري أدنوك للمحترفين»، التي شهدت نجاح ثلاثة أندية في «قلب الطاولة»، بعدما حول شباب الأهلي تأخره أمام ضيفه العين بهدف إلى فوز 2-1، وكرر عجمان ذات السيناريو في مباراته أمام ضيفه البطائح، فيما حضرت الإثارة بقوة في مباراة اتحاد كلباء أمام ضيفه النصر 5-3، بعدما كان «النمور» متأخراً 1-3 بنهاية الشوط الأول.

واستحق شباب الأهلي وصف «فرسان الريمونتادا»، بعدما نجح في «قلب الطاولة» أمام ضيفه «الزعيم»، وتقدم الأخير بهدف عكسي سجله محمد مرزوق مدافع شباب الأهلي بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 13، ليرد «أصحاب الأرض» بهدفي عمر خربين في الدقيقة 43، و«البديل» عزيز جانييف في الدقيقة 74.

وهي المرة الثانية التي ينجح فيها «الفرسان» في تحويل التأخر في النتيجة إلى فوز، بعد مباراة دبا 2-1 في «الجولة الثانية»، والتي عاد فيها شباب الأهلي في الشوط الثاني بعد التأخر بهدف، بفضل ثنائية البديلين يوري سيزار وشيكنا دومبيا.

وقادت ثنائية المغربي وليد آزارو والتونسي فراس بالعربي من ركلة جزاء، فريق عجمان لـ «قلب الطاولة» أمام ضيفه البطائح 2-1، وافتتح الأخير التسجيل مبكراً بوساطة سيف راشد في الدقيقة 11، وهي النقطة الرابعة في سجل «البرتقالي» بسيناريو «الريمونتادا»، بعدما استهل الفريق مشواره في الدوري بتحويل تأخره أمام العين «حامل اللقب» بهدف إلى تعادل إيجابي 1-1.

وجاءت قمة الإثارة، في مباراة اتحاد كلباء وضيفه النصر، فعلى الرغم من البداية الإيجابية لأصحاب الأرض بالتقدم بهدف سلطان الزعابي في الدقيقة 3، إلا أن «النمور» أنهى الشوط الأول متأخراً بنتيجة 1-3، قبل أن تشهد الحصة الثانية انتفاضة صفراء بتسجيل أربعة أهداف دفعة واحدة في الثلث الأخير من عمر المباراة، ليحتفل كلباء بالفوز 5-3.

وتساوت 5 أندية في مشوار الدوري بنهاية الجولة الثامنة في حصد 4 نقاط بعد تحويل التأخر إلى نتيجة إيجابية، وشملت بجانب اتحاد كلباء وعجمان، فرق الوحدة، الجزيرة، والشارقة، في الوقت الذي تصدر فيه شباب الأهلي القائمة برصيد 6 نقاط.

في المقابل، يعد العين الفريق الأكثر تفريطاً في النقاط بعد التقدم في النتيجة بإهداره 8 نقاط بالخسارة أمام الوحدة 2-3، وشباب الأهلي 1-2، والتعادل مع عجمان 1-1، وحل ثانياً فريق نادي دبا متذيل ترتيب الدوري، بإهداره 5 نقاط بالخسارة أمام شباب الأهلي 1-2، والتعادل مع الوصل 1-1، مقابل 4 نقاط مهدرة بعد التقدم في النتيجة لفريقي الجزيرة والوصل.