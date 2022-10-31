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دبا والظفرة يحفظان ماء وجه «العميد»

دبا والظفرة يحفظان ماء وجه «العميد»
1 نوفمبر 2022 02:42

دبي (الاتحاد)

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حفظت خسارة دبا صاحب المركز الأخير برصيد نقطة واحدة أمام مضيفه خورفكان 0-1، والظفرة صاحب المركز قبل الأخير برصيد 4 نقاط أمام مضيفه بني ياس 0-5، ماء وجه «العميد»، الذي بقي في مركزه الـ12 برصيد 6 نقاط بعد خسارته أمام اتحاد كلباء 3-5، ليحافظ على فارق النقاط أمام أصحاب المراكز الأخيرة في «صراع الهبوط»ّ.
وأكدت الخسارة الرابعة لـ«العميد» في الدوري خلال الموسم الحالي، على معاناة «الأزرق» في أسوأ انطلاقة في تاريخ مشاركات الفريق في «دوري المحترفين»، بعدما اكتفى بحصد 6 نقاط من 8 مباريات حصيلة فوز وحيد على عجمان 2-0 في الجولة الثانية، مقابل التعادل في ثلاث مباريات.
وعصفت الخسارة الجديدة، باستقرار «البيت الأزرق» بعد استقالة محمد المري رئيس شركة الكرة بالنادي وعدد من الأعضاء، في انتظار تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الكرة، بجانب التعاقد مع مدرب جديد ليتولى المهمة خلفاً للألماني ثورستن فينك، الذي ينتظر القرار الرسمي بالإقالة.

دبا الفجيرة
الظفرة
خورفكان
بني ياس
العميد
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