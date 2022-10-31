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الرياضي

«الملك» يدفع ثمن «مغامرة» الثواني الأخيرة

«الملك» يدفع ثمن «مغامرة» الثواني الأخيرة
1 نوفمبر 2022 02:42

علي معالي (الشارقة)

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في فترات سابقة كان الشارقة يحسم مبارياته في الثواني الأخيرة، وتكرر ذلك في أكثر من لقاء، ولكن في مباراته الأخيرة ضد الوحدة، ضاعت منه النقاط كاملة في الوقت بدل الضائع (الدقيقة 94)، بعدما خطف جواو بيدرو هدفاً برأسية جعلت كوزمين ولاعبيه يدفعون ثمن المغامرة التي قاموا بها في نهاية اللقاء بمحاولة التفوق، تاركين المساحات الواسعة في الخطوط الخلفية. وفي السابق كانت مقولة «ملك اللحظات الأخيرة» تتحقق في الكثير من المباريات، ولكن أمام «أصحاب السعادة» تغير الحال، وبالفعل لم يكن الشارقة قادراً على حسم المباراة لأسباب مختلفة وغريبة.

الملك
الشارقة
الوحدة
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