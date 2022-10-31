أنشطة تفاعلية على هامش «عالمية مبادلة»

أبوظبي (الاتحاد)



كشفت بطولة مبادلة العالمية للتنس عن الفعاليات الاستثنائية التي تشهدها على هامش المباريات الحماسية للنسخة الـ14 من البطولة خلال الفترة من 16 إلى 18 ديسمبر القادم، لتكتب البطولة بذلك صفحةً جديدة في سجلها الحافل الذي رسّخت خلاله مكانتها كفعالية مثالية لجميع أفراد العائلة.

وتقدّم قرية التنس مجموعة من النشاطات التفاعلية التي تلبي تطلعات جميع الزوار، وعلى رأسها كأس مبادلة المجتمعي، البرنامج الرياضي الهادف لتعزيز تواصل أفراد المجتمع مع رياضة التنس، والذي يسلط الضوء كل عام على مواهب التنس المستقبلية التي تحتضنها أبوظبي. وفي إطار تعليقه على النسخة الأحدث للبطولة، قال سالم السليماني مدير العمليات لدى شركة فلاش للترفيه الجهة المنظمة لبطولة مبادلة العالمية للتنس: «حققت الدورات الـ 13 الماضية من البطولة نجاحاً باهراً في أوساط الجمهور واللاعبين وجميع المهتمين برياضة التنس. وتوفر البطولة هذا العام فرصة مثالية لمواصلة استعراض إمكانات دولة الإمارات وقدرتها على استضافة الفعاليات العالمية البارزة والكفيلة بترك بصمتها الواضحة على الرياضة ومختلف النواحي الاجتماعية. وتواصل البطولة تعزيز الوعي برياضة التنس وأهمية الرياضة والأنشطة البدنية في دولة الإمارات وسائر أنحاء المنطقة، مع التركيز على نمو وتطوير المواهب المحلية في دولة الإمارات».