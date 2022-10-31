مبادرات توعوية لأكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية في أكتوبر الوردي

أبوظبي (الاتحاد)

واصلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية جهودها بوقاية المرأة من السرطان، وعقدت ندوات صحية توعوية تزامناً مع شهر التوعية بسرطان الثدي لهذا العام، وتأتي مبادرتها ضمن جهودها في نشر الوعي والتثقيف الصحي للسيدات، وحثهن على الكشف المبكر عن سرطان الثدي بالتعاون مع الشركاء، وقدمت كل من الدكتورة عائشة الظاهري رئيس قسم تعزيز الصحة وزميلتها الدكتورة مريم الواحدي مدير إدارة صحة المجتمع بالإنابة، في مركز أبوظبي للصحة العامة، فيديوهات تثقيفية خاصة بصفحات التواصل الاجتماعي تناولت حلقات خاصة عن أهم عوامل الإصابة بالمرض وأعراضه، ووسائل الوقاية والتقنيات الحديثة في الكشف المبكر، منها فحص التصوير الشعاعي.

وفي نفس الفترة أقامت الأكاديمية، جلسة حوارية افتراضية بعنوان «سرطان الثدي.. أسبابه، أعراضه، وكيفية الوقاية منه» بتقديم أ.د. حميد بن حرمل الشامسي، استشاري الأورام والسرطان، رئيس جمعية الإمارات للأورام، أستاذ «بروفيسور» مشارك في جامعة الشارقة، مدير خدمات الأورام والسرطان في مجموعة برجيل القابضة، رئيس لجنة سرطان القولون والمستقيم في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ومشاركة الرئيس التنفيذي لأكاديمية س. ب الدولية سمية بن عمر وعدد من ممثلات الأكاديمية.



كما واصلت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية استراتيجيتها في خلق فرص رائدة تعزز مشاركة السيدات في المجال الرياضي، وتبرز دورهن في الأنشطة والفعاليات المختلفة، عن طريق تنظيم مباريات ودية لفرق كرة السلة وكرة الطائرة لكسب المزيد من الاحتكاك والخبرات، ولرفع المستوى البدني والمهاري وتعزيز المهارات الفردية والفنية للاعبات، والتدريب على مهارات التسديد والدفاع وتكثيف التدريبات التكتيكية الجماعية والاستمرار في زيادة معدلات ثقافة اللاعبات الذهنية والصحية. كما تم تخصيص حصص تدريبية مكثفة للفرق وتمارين منتظمة لتطوير القدرات البدنية من خلال تعلم فنيات جديدة ومهارات متقنة لخوض منافسات الموسم القادم بكل استعداد وجاهزية.

وأهم المشاركات التي قامت بها الأكاديمية خلال شهر أكتوبر كانت ضمن فعاليات مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة التاسع بتنظيم مركز أبوظبي للصحة العامة، والذي يقام لأول مرة في أبوظبي ويعد أكبر مؤتمر للنشاط البدني والصحة في العالم، ومن المعروف على نطاق واسع أن مؤتمر الجمعية الدولية للنشاط البدني والصحة هو المجتمع العالمي الرائد للباحثين والممارسين الذين يركزون على تعزيز النشاط البدني عبر مسار الحياة.

خصص المؤتمر مساحة هادفة لنخبة من المتحدثين في مجال الصحة مع مجموعة متنوعة وواسعة، تحدثت فيه اللاعبة آمنة المهيري – كابتن فريق أكاديمية فاطمة بنت مبارك لكرة السلة عن الكثير من المواضيع البناءة حول أهمية ملف الصحة واللياقة البدنية عبر ممارسة الأنشطة البدنية والتمارين الرياضية، كما شجعت السيدات على المشاركة في الأنشطة الرياضية المختلفة والتفاعل معها على أساس أنها أسلوب حياة لا يمكن الاستغناء عنه للوصول إلى مجتمع أكثر صحةً ونشاطاً.

وجرى تنظيم فعالية «جولة مجتمعية» للدراجات الهوائية للتوعية بسرطان الثدي في جزيرة الحديريات وسط أجواء آمنة ومريحة حافظت على تواجد جميع أفراد المجتمع في مكان واحد بهدف التوعية ونشر ثقافة وأهمية الرياضة، بالتعاون مع نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، وذلك لتشجيع ممارسة الرياضة والنشاط البدني، بما يلبي احتياجات جميع سيدات المجتمع من مختلف الجنسيات والأعمار.

وقامت الأكاديمية بتوفير الفرص للمزيد من السيدات للانضمام إلى الفعاليات والأنشطة التي تنظمها، وذلك من خلال التسجيل في الموقع الرسمي والمشاركة بالسباقات والندوات وكافة الأحداث المجتمعية تحت مظلتها بالتعاون مع الشركاء والرعاة.