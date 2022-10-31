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الرياضي

سالم القاسمي يشهد تخريج «دبلوم مدرب المستقبل»

سالم القاسمي يشهد تخريج «دبلوم مدرب المستقبل»
31 أكتوبر 2022 18:54

الشارقة (الاتحاد)

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شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، حفل تخريج الدارسين في دبلوم «مدرب المستقبل، الدبلوم المهني في الرياضة وعلوم الحركة»، وذلك في قاعة مسرح مجلس الشارقة للتعليم.
وألقى عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي كلمةً قدم فيها الشكر والتقدير إلى رئيس مكتب سمو الحاكم على تفضله بتشريف الحفل وتكريم الخريجين.
وتناول جهود المجلس واستراتيجيته الرامية إلى تطوير الكوادر الرياضية ودعمها بالبرامج العلمية التأهيلية، قائلاً «في سبيل مواجهة تحديات المستقبل، هناك برامج أخرى لدى المجلس تستهدف إعداد وتأهيل الكوادر للعطاء في مختلف مجالات الرياضة، ونحن نعمل فيها جميعاً جنباً إلى جنب، لتحقيق هدف سامٍ لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بضرورة إعداد أبناء الإمارة من الرياضيين لمهامهم المستقبلية في خدمة مجتمع الإمارة».
واختتم رئيس مجلس الشارقة الرياضي كلمته، مشيراً إلى أن البرنامج استهدف إعداد الدارسين الطامحين لدخول عالم التدريب كمدربين محترفين، لإكمال مسيرتهم الرياضية والاستفادة مما تعلموه في تطوير اللاعبين والارتقاء بمستوياتهم البدنية والفنية، واستثمار البنية التحتية المتميزة للرياضة في الإمارة.
وتفضل الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي بتكريم الخريجين في برنامج دبلوم المستقبل، وعددهم 62 منتسباً.
وكان الدارسون في البرنامج الذي يجيء ضمن خطط المجلس في تأهيل وتدريب الكوادر الشابة، وزيادة أعداد ممارسي التدريب الرياضي الوطني، قد تلقوا محاضرات في خمسة موضوعات رئيسية في 175 ساعة دراسية، حيث شهد البرنامج مشاركة واسعة لمدربي كرة القدم والألعاب الجماعية والفردية ولاعبي الأندية السابقين والحاليين والمواطنين بالإمارة، تلقوا تدريباتهم النظرية والعملية والتفاعلية تحت إشراف خبراء متخصصين وأساتذة أكاديميين.

سالم بن عبدالرحمن القاسمي
مجلس الشارقة الرياضي
مجلس الشارقة للتعليم
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