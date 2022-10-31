تتويج الفائزين ببطولة الحفية للبادل تنس في كلباء

الشارقة (وام)

فاز الثنائي عيسى الشيباني وحميد عبدالله ببطولة الحفية للبادل تنس التي أقيمت على ملاعب بادل شوت بمدينة كلباء التي شارك في نسختها الأولى 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً، ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي لنشر اللعبة على أوسع نطاق بالإمارة.

وجاء الثنائي محمد الهولي وبلال قريني في المركز الثاني، وعمر العويس وأيوب محمد في المركز الثالث.

حضر الختام والتتويج؛ الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمستشار عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، وسعيد علي العاجل، الخبير الرياضي، وياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وحمد أحمد الحوسني، تنفيذي المشاريع بالمجلس.

وأشاد عيسى هلال بنجاح وتميز البطولة في نسختها الأولى، وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشكر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي على رعايته للبطولة، والشيخ صقر بن هيثم على الدعم الذي حظيت به البطولة في مدينة كلباء مع ميلاد نسختها لأولى.

ولفت إلى أن إقامة مثل هذه البطولات تدعم الترويج السياحي لإمارة الشارقة، نظراً لأن مدينة كلباء تضم العديد من المعالم والمواقع السياحية والتراثية.