الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضي

تتويج الفائزين ببطولة الحفية للبادل تنس في كلباء

تتويج الفائزين ببطولة الحفية للبادل تنس في كلباء
31 أكتوبر 2022 20:30

الشارقة (وام)
فاز الثنائي عيسى الشيباني وحميد عبدالله ببطولة الحفية للبادل تنس التي أقيمت على ملاعب بادل شوت بمدينة كلباء التي شارك في نسختها الأولى 64 لاعباً يمثلون 32 فريقاً، ضمن خطة مجلس الشارقة الرياضي لنشر اللعبة على أوسع نطاق بالإمارة.
وجاء الثنائي محمد الهولي وبلال قريني في المركز الثاني، وعمر العويس وأيوب محمد في المركز الثالث.
حضر الختام والتتويج؛ الشيخ هيثم بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم في كلباء، والشيخ صقر بن هيثم بن صقر القاسمي، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، والمستشار عمر بن حنيفة، عضو مجلس الإدارة، وسعيد علي العاجل، الخبير الرياضي، وياسر عمر الدوخي، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية، وحمد أحمد الحوسني، تنفيذي المشاريع بالمجلس.
وأشاد عيسى هلال بنجاح وتميز البطولة في نسختها الأولى، وبمشاركة عدد كبير من اللاعبين، وشكر الشيخ هيثم بن صقر القاسمي على رعايته للبطولة، والشيخ صقر بن هيثم على الدعم الذي حظيت به البطولة في مدينة كلباء مع ميلاد نسختها لأولى.
ولفت إلى أن إقامة مثل هذه البطولات تدعم الترويج السياحي لإمارة الشارقة، نظراً لأن مدينة كلباء تضم العديد من المعالم والمواقع السياحية والتراثية.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: استضافة «عالمية البادل» فرصة لنشر وتطوير اللعبة
سالم القاسمي يشهد تخريج «دبلوم مدرب المستقبل»
البادل تنس
مجلس الشارقة الرياضي
هيثم بن صقر القاسمي
سعيد بن صقر القاسمي
آخر الأخبار
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
دنيا
وفاة الشيف المصري الشهير أسامة السيد
اليوم 09:16
رئيس الدولة ونائبه
الإمارات
رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الجزائر بذكرى اليوم الوطني لبلاده
اليوم 08:39
تعبيرية
دنيا
توقيت نومك.. ما علاقته بخطر الإصابة بأمراض مزمنة؟
اليوم 08:33
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
عربي ودولي
كوريا الجنوبية تتعهد بإجراء صارم بعد حادث تدافع الهالوين
اليوم 08:29
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
دنيا
اكتشاف "قاتل الكواكب" الذي يمكن أن يضرب الأرض
اليوم 07:59
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©