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الرياضي

طلاب مؤسسة التعليم المدرسي يطلعون على المرافق الرياضية في جامعة الإمارات

طلاب مؤسسة التعليم المدرسي يطلعون على المرافق الرياضية في جامعة الإمارات
31 أكتوبر 2022 20:00

 
العين (الاتحاد)
نظم قسم التربية الرياضية في كلية التربية بجامعة الإمارات، زيارة تعريفية لطلبة الصف الثاني عشر في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي. شملت الزيارة 50 طالباً، قاموا بجولة على المنشآت والمختبرات والقاعات الرياضية التي يضمها القسم واستمعوا إلى شرح مفصل حول الأنشطة وتعرفوا على المناهج والمساقات الدراسية المطروحة وجهود القسم في استقطاب الطلبة.
وعبر الدكتور جورجيوس ناسيس -رئيس القسم- عن سعادته لاستقبال طلاب الصف الثاني عشر لتعريفهم بتخصص بكالوريوس التربية في الصحة والتربية البدنية، والمرافق والمختبرات التابعة له، كما أتيحت الفرصة للطلاب للقاء طلبة القسم وأعضاء الهيئة التدريسية، وتحدث الدكتور ناسيس عن فرص العمل المتاحة للخريجين، مشيراً إلى أن القسم يقوم بإعداد المهنيين الذين سيقدمون برامج التدريب في المدارس، ومراكز الشرطة، والقوات المسلحة، والمؤسسات الرياضية المتنوعة في المجتمع. وأوضح أيضاً بأن خريجي هذا التخصص لديهم فرص متميزة للعمل كمدرسين في المدارس أو كمدربين للياقة البدنية أو كخبراء في الصحة والنشاط البدني في النوادي الرياضية والعسكرية.
ومن جانبه أعرب كريستوفر كارتر -ممثل أكاديمية العلوم الرياضية في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي- عن شكره وتقديره لقسم التربية الرياضية بكلية التربية بجامعة الإمارات العربية المتحدة على الترحيب بطلاب أكاديمية العلوم الرياضية والفرصة الرائعة التي أتيحت لهم للتعرف على البرنامج الأكاديمي للقسم ومرافقه الرياضية من خلال جولة تعريفية داخل الحرم الجامعي.
وأضاف كارتر بأن هذه الزيارة كانت فرصة متميزة لتعريف طلابنا الإماراتيين في الحلقة الثالثة بالإمكانيات الأكاديمية المتاحة لهم في مجال التربية الرياضية والبدنية في الدولة، وقد أبدى الطلاب سعادتهم واستمتاعهم بما شاهدوه من مرافق ومختبرات رياضية، وما تبادلوه من أحاديث ودية مع طلبة القسم وأعضاء هيئة التدريس.

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